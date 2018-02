8 Attack of the Earthlings 8.0/10

















Aus dem die letzten Jahre andauernden Hype der Horror-Survival-Games sind wir es mittlerweile gewohnt, aus dunklen Ecken von halb angegammelten Kreaturen angesprungen zu werden. Wer hierbei mittlerweile nur noch gähnt und auf dem Second Screen Netflix anschaltet, bekommt jetzt etwas Neues geboten! In Attack of the Earthlings sind wir jetzt als Alien-Matriarchin am Drücker. Am Ende der Nahrungskette stehen die Erdlinge und ganz oben unser Schwarm. Zeit zum Fressen!

Attack of the Earthlings ist ein rundenbasiertes Strategiespiel des Entwicklerteams Team Junkfish. Die schottischen Developer haben sich nach ihrem Studium 2013 zusammengefunden und als erstes Projekt das Survival-Horror-Game Monstrum veröffentlicht. In Attack of the Earthlings dreht sich der Spieß nun in jeder Hinsicht um. Taktische Rundenstrategie löst Echtzeit-Grusel ab während unsere Feinde nicht die Monster sondern die Menschen sind.

Die Geschichte von Attack of the Earthlings ist schnell erzählt. Menschen beanspruchen einen Planeten, der von einer bisher ungestörten Alien-Spezies bewohnt wird. Sie wollen wertvolle Bodenschätze abbauen und somit den Heimatplaneten unseres Schwarms zerstören. Klingt im ersten Moment nach Avatar, doch unterscheidet sich drastisch. Unsere Außerirdischen sind weder so hübsch anzusehen, noch legen sie großen Wert auf eine friedliche Diskussion. Handeln ist angesagt!

Als Matriarchin betreten wir den Bohrturm, um zu allererst die Angestellten einen nach dem anderen auszuschalten. Hierbei wird gehackt, geschossen, geschlitzt und schließlich aufgefressen. Daraus resultiert das Einstellen der bisherigen Bohrarbeiten. Während unseres Vorhabens soll natürlich alles möglichst ungesehen und ungehört geschehen, doch bald schon sind die Bosse in Alarmbereitschaft und hetzen ihre Spezialeinheiten auf uns. Also gilt es jeden Schritt sorgsam zu überlegen.

In Attack of the Earthlings stehen uns vier Grundeinheiten zur Verfügung, die wir aus Biomasse erschaffen. Biomasse gewinnen wir durch das Verschlingen von Kadavern. Diese Einheiten können wir vor jedem Level mit neuen und besseren Fähigkeiten aufwerten. Das ist natürlich nicht gratis – Je nachdem, wie gekonnt und schnell wir eine Ebene abschließen, sammeln wir Punkte, die wir im Skillbaum investieren können. Den Einheiten stehen pro Zug begrenzte Aktionen und somit ein eingeschränkter Bewegungsspielraum zu. Wir müssen nun die Wege unserer Gegner studieren, Deckung und Verstecke ausnutzen und für jede Situation die passende Einheit parat haben.

Mit dem Weg hinauf in die Chefetage werden die Situationen zusehens kniffliger. Viele Aktionen haben einen beachtlichen Geräuschradius und unsere acht Alien-Beinchen müssen bedächtig vorkriechen. Auf so richtig harte Kopfnüsse wartet man aber vergeblich. Wer sich genug Zeit nimmt und das Bewegungsprofil der gegnerischen Einheiten aus einem Versteck heraus beobachtet, findet auch aus schwierigeren Situationen seinen Weg. Das Ausprobieren der Spezialfähigkeiten, wie beispielsweise Sprengfallen, Schockwellen und Neuralparasiten, ist spaßig. Da man seine Upgrades auch ohne Zusatzkosten wieder verkaufen und anderweitig planen kann, hat man während des Schlachtens einen beachtlichen Spielraum.

Optisch ist das Spiel eher mäßig. Nicht bildgewaltig und nicht besonders abwechslungsreich, doch was will man von einem Indie-Game erwarten. Manchmal fehlt einem sowohl Übersicht als auch Einsicht. Das Blickfeld unserer Schwärmer ist sehr beschränkt und somit unsere Draufsicht häufig von zahlreichen Hindernissen verstellt. Zeitweise müssen wir viel an der Kamera kurbeln, um endlich alles zu erfassen.

Was Attack of the Earthlings von anderen Spielen unterscheidet, ist der ironische bis düstere Humor. Viele Situation werden überspitzt: Von den Charakteren des machthungrigen Konzernbosse bis zu den Plaudereien der teils euphorischen, teils beschränkten Angestellten. Beinahe in jedem Satz versteckt sich ein Seitenhieb, bis die Situation vollkommen ins Lächerliche gezogen wird. Bei welcher Alien-Invasion bekommt man sonst die Gelegenheit, ein Einhorn zu befreien oder eine Geburtstagsparty samt Riesentorte zu besuchen?

Fazit

Mit Attack of the Earthlings ist Team Junkfish ihr Debüt im Genre der Rundenstrategie auf jeden Fall final gelungen. Das Spiel motiviert über seine Spanne recht gut und je nach Geschwindigkeit kann man wohl sieben bis neun Stunden mit den Puzzlen verbringen. Doch mehr als der reine Spielspaß hat Attack of the Earthlings einfach eine Art schwarzhumorigen Charme, der am Ende wohl mehr im Gedächtnis bleibt als die taktischen Herausforderungen. Trotzdem ist die Befriedigung nach einem geglückten und gut durchdachten Gruppenangriff nicht zu unterschätzen. Mit 23,00 Euro gehört das Spiel zur unteren Preiskategorie. Wer also Fan von Indie-Games und Rundenstrategie ist, kann getrost einen Blick auf Attack of the Earthlings werfen. Das Spiel ist ab heute auf Steam für den PC erwerbbar und hat momentan einen Discount von 10%.