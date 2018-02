In einer Pressemitteilung geben Activision und Sledgehammer Games die Veröffentlichung des ersten DLCs zu Call of Duty: WWII auf PC und Xbox One für den 1. März 2018 an. Als Besitzer einer Playstation 4 könnt ihr die Erweiterung “The Resistance” schon ab dem 30. Januar herunterladen.

Call of Duy: WWII- The Resistance mit neuen Maps und Straßenschlachten

Der offizielle Action-Trailer gibt euch einen Einblick, was euch durch die Erweiterung erwarten wird. Ihr bekommt neue Maps, wie Occupation, Valkyrie und Intercept spendiert und könnt mit anderen Kontrahenten spannende Straßenschlachten austragen. Weiterhin könnt ihr euch auf eine neue Kriegsmission und auf das neue furchterregende Kapitel von Nazi-Zombies freuen.

Euch bleibt nicht mehr viel Zeit kostenlose Inhalte abzustauben. Bis zum 27. Februar habt ihr noch die Möglichkeit im Community-Event Inhalte, wie die Widerstandsdivision, neue Waffen und Uniformen zu erhalten.