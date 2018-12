0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Zwar hatten wir schon ein Nintendo Gewinnspiel, doch Carrera RC hat ein weiteres Geschenk vorbereitet. Dabei handelt es sich um ein Mario Circuit Special.

Carrera RC – Ab auf die Regenbogen-Piste

Wir sind noch nicht fertig für dieses Jahr und daher geht es in einer Kooperation mit Carrera RC weiter. Ihr habt die Chance folgenden Preis zu gewinnen:

– Mario Circuit Special

Bei dem Hauptpreis handelt es sich um die neuen Carrera RC Circuit Special-Flitzer. Damit könnt ihr auch die heimische Regenbogen-Piste mit bis 9 km/h runterjagen. Die 25 cm langen Karts machen dank der Originallizenz von Nintendo einiges her: Wiedererkennen bei den Mario Kart-Fans ist garantiert. Kleine Rennfahrer ab 6 Jahren und auch alle älteren Familienmitglieder haben damit jede Menge Spaß. Für bis zu 20 Minuten sorgen Mario im blauen Kart und Luigi in seinem Flitzer in Weiß und Grün für Tempo im Wohnzimmer.

Damit ihr euch vorstellen könnt, was es zu gewinnen gibt, haben wir hier auch ein Bild vorbereitet:



Alles was ihr dafür tun müsst ist das Formular ausfüllen, was ihr hier findet.

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 22.12.2018 um 23:59 Uhr. Die Gewinner kontaktieren wir nach den Weihnachtstagen per E-Mail. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!