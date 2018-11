0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wenn ihr auf der Suche nach einem Gratis-MMORPG seid, das euch in eine dunkle Spielwelt voller Dungeons, Monster und Abenteuer verschlägt, dann könnte Dark War genau das Richtige für euch sein. Ich habe es angespielt und berichte von meinen Erlebnissen in der Flut von Übersetzungsfehlern. Keine Sorge: Trotz offensichtlicher Google Translate-Übersetzung ist das eigentliche Spiel besser als das, was im deutschen Client an Dialogen geboten wird.

Bevor es aber losgeht, müsst ihr euch den kleinen Client herunterladen, damit der Titel auch ordnungsgemäß funktioniert. Ist das erledigt, kann es auch schon gleich losgehen mit der Charaktererstellung. Dabei habt ihr die Wahl aus drei Helden, dem Berserker, Fechter und Zauberer. Ganz nett ist, dass sich einige Dinge personalisieren lassen, wenngleich natürlich nicht die Fülle an Optionen geboten wird wie in einem normalen MMORPG, hinter dem mehrere Hunderttausend und Millionen US-Dollar stecken. Im Heuhaufen der Millionen von Free-to-Play-MMORPGs aber eine nette Abwechslung.

Dark War – Nicht ganz so dunkle Zukunft

Dabei unterscheiden sich die Klassen in ihrem Wesen doch recht stark. Während der Berserker und Fechter beides Nahkämpfer sind, gibt sich ersterer eher Tanky, sprich: Er steckt deutlich mehr ein und teilt dank mächtigem Zweihandschwert auch ordentlich aus. Dagegen spielt sich der Fechter vielmehr wie ein typischer Assassine/Schurke aus anderen MMORPGs, während der Zauberer natürlich aus sicherer Ferne attackiert.

Während ihr zu Beginn noch alleine kämpft, gibt es mit Level 10 auch bereits das große Alleinstellungsmerkmal von Dark War: Das Kampftier. Dieses Monstrum wird stets an eurer Seite stehen und im Kampf unterstützend aushelfen. Ihr gebt dem Ding dabei Befehle und schickt es an vorderste Front, was allen voran Magiern ganz recht in den Kram passt.

Wenn ihr aber ohnehin der Teamplayer seid, dann dürften vor allem die verschiedenen Herausforderungen in den Dungeons etwas für euch sein. Gemeinsam mit anderen Spielern könnt ihr die Gewölbe durchstreifen und zahlreiche Gegner sowie Bosse besiegen, um noch besseren Loot zu bekommen. Außerdem gibt es einen PvP-Modus für all jene, die zeigen wollen, wie viel Geld sie ins Spiel gesteckt haben, denn hier regiert nur eines: harte Währung. Zahlende Zocker werden, wie so oft bei derartigen Titeln, vollkommen übervorteilt. Mein Rat: Lasst den Modus gleich stecken, denn mehr als Frust ist hier nicht drin.

