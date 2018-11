Diablo III: Eternal Collection (Nintendo Switch) Test

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wahrscheinlich habt ihr die Jahre über hinweg schon Kontakt mit Diablo III gehabt. Chancen gab es dafür genug, doch mit Diablo III: Eternal Collection könnt ihr seit neuestem auch den Spielspaß auf eurer Nintendo Switch haben. Egal ob zuhause vor dem Fernseher, in der Bahn mit Freunden oder im Flugzeug. Ihr entscheidet wann und mit wem ihr spielt. Kann diese Version überzeugen? Das finden wir hier raus!

Diablo III: Eternal Collection – Ab ans abschlaten!

Unzählige Stunden habe ich bereits in Diablo III verbracht am heimischen PC. Das ist auch gut so, denn Spaß macht der Titel auf jeden Fall. Doch mit der Zeit habe auch ich weniger Zeit mit dem Titel verbracht. Es wurde viel Zeit verbracht zu grinden, statt sich mit Freunden zu treffen und zusätzliche DLCs bedeuteten Kosten. Langsam war da einfach die Luft raus.

Mit Diablo III: Eternal Collection hat Blizzard dagegen noch einen rausgehauen, um das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Exklusive Inhalte, zu denen ich gleich komme, sind nur ein Teil der Dinge die euch gefallen werden. DLCs und co gibt es in diesem Fall nicht mal, es ist bereits alles enthalten.

Es ist schön zu sehen, dass auch sechs Jahre nach der Erstveröffentlichung der Titel noch einen Weg auf Nintendos neueste Konsole geschafft hat. Mit der Nintendo Switch Version wird euch das komplette Spiel mit sogar 60 FPS präsentiert. Somit könnt ihr die Horden von Monstern unabhängig ob daheim oder unterwegs den Garaus machen. Selbst im Handheld-Modus ist ein reibungsloses kämpfen bei gefühlt 100 Monstern möglich. Erwartet habe ich es tatsächlich nicht, da es viele andere Titel bereits verhauen haben. Daher Hut ab.

Diablo III: Eternal Collection – Hab ich da amiibo gehört?

Doch Blizzard hat nicht nur eine reibungslose Umsetzung des Titels hingekriegt, sondern auch interessante Features und Inhalte implementiert. Mein Favorit an der Stelle ist Ganondorf aus Zelda. Zwar handelt es sich dabei nur um einen „Skin“, wobei ihr eure aktuelle Ausrüstung so aussehen lasst, aber es ist ziemlich cool. Abgesehen davon gibt es noch Flügel, ein Pet und Triforce Portrait on top, was euch das volle Nintendo Feeling geben soll. Nintendo ist an der Stelle noch nicht fertig, denn es gibt neue amiibos und dazu den entsprechenden Support. Je nachdem welchen amiibo ihr scannt, erhaltet ihr täglich unterschiedliche Boni. Entscheidet euch also weise, was für einen amiibo ihr an dem Tag nutzt.

Jetzt kommen wir aber zum Highlight! Denn Diablo III: Eternal Collection hat einen lokalen Koop-Modus. In diesem könnt ihr die Story oder den Abenteuer-Modus mit bis zu drei Freunden vor einem Fernseher oder der Switch im Handheld-Modus zocken. Das ist genau, was diese Konsole braucht!

Auf der anderen Seite braucht ihr Nintendo Switch Online, falls ihr euch doch entscheidet mal mit Freunden online zu spielen. Das ist leider ein nicht so schöner Aspekt an den Konsolenversionen. Ohne Abonnement geht da nicht viel online. Auch eine Touchscreen Unterstützung gibt es in diesem Fall nicht, doch das kann verziehen werden.

Wer dagegen auf der Suche nach einem guten Zeitvertreib mit Freunden ist und Bock auf das Diablo Universum hat, wird hier definitiv fündig werden.