In einer Pressemitteilung kündigt Bandai Namco Entertainment an, dass Dragon Ball FighterZ bei der Evolution Championship Series 2018 vertreten sein wird.

Dragon Ball FighterZ- Producer Tomoko Hiroki kündigt Teilnahme an

Ein Highlight zudem ist, dass Producer Tomoko Hiroki höchstpersönlich am Turnier teilnehmen wird. Die Evolution Championship Series ist das größte turnier für Beat ‘em up Videospiele und findet vom 3. bis 5. August in Las Vegas statt.

Dragon Ball FighterZ ist seit dem 26. Januar 2018 für Xbox One, Playstation 4 und PC via Steam erhältlich. In unserer Review bekommt ihr mehr Informationen zum Spiel.