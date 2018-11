0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Packende und spannende Abenteuer erwarten Dich in einem der besten Online Rollenspiele, Fiesta Online. Zahlreiche aufregende Quests müssen Spieler in der traumhaften Fantasy-Welt erledigen. Auf einem unbekannten Planeten jenseits von Raum und Zeit herrscht noch Einigkeit und die dort lebenden Geschöpfe leben friedlich zusammen. Doch eines Tages hat man den mächtigen Schöpfer der Welt von Fiesta Online verbannt und alle Lebewesen sind von nun an der Bosheit schutzlos ausgeliefert.

Schnell breitet sich Neid und Habgier unter den Lebewesen aus und es gibt nur ein Mittel, damit nicht der ganze Planet in eine dunkle Boshaftigkeit verfällt. Bijou, ein lebendes Abbild von Legel, soll alles wieder richten. Aber da die Götter von dessen Vorhaben gehört haben, setzen sie alles daran ihn zu zerstören. Dies gelingt ihnen jedoch nicht. Stattdessen wird Bijou in tausende Einzelteile zerlegt. Nun ist es Deine Aufgabe die zerstreuten Einzelteile von Bijou zu sammeln, um eine weitere Welt vor der totalen Bosheit zu bewahren. Mit etwas Geschick und Geduld kannst Du die Welt von Fiesta Online retten und vor dem Untergang bewahren. Entwickle Dich weiter und werde zum Helden bei Fiesta Online.

Fiesta Online – Kostenloses 3D-Onlinerollenspiel

Es handelt sich um ein 3D-Onlinerollenspiel, das absolut kostenfrei gespielt werden kann. Weltweit finden sich mehr als 2 Millionen Spieler auf den Servern zusammen. Treffe Deine Freunde in der fantastischen Onlinewelt oder lerne neue Freunde kennen und begehe mit ihnen zahlreiche, atemberaubende Abenteuer. Wähle eine von fünf zur Auswahl stehenden Klassen und gestalte Deinen Charakter ganz nach Deinen Vorstellungen.

Durch das PVE und PVP-Gameplay kannst Du Dich auf den Schlachtfeldern von Fiesta Online mit zahlreichen, blutrünstigen Monstern bekriegen oder Dich mit anderen Spielern messen. Das umfangreiche Gildensystem ermöglicht Dir, selbst Gilden zu gründen, dich anderen, bereits vorhandenen Gilden anzuschließen und mit Deinen Freunden die Akademie zu besuchen, um Euer Wissen zu erweitern, um es später im Spiel gemeinsam zu nutzen. Zusätzliche Boni lassen sich einfahren, wenn Du Dich als Lehrling weiterbildest oder Dein Wissen als Meister weitergibst. Im Spiel erhaltene Fame-Points kannst Du im Shop gegen Cash-Shop-Items eintauschen.

Fiesta Online entführt Dich in eine atemberaubende 3D-Welt im Manga-Style. Das kostenlose Massively Multiplayer Online-Rollenspiel hält ständig neue Quests und Aufgaben parat, so dass es stets etwas zu tun gibt, neben den PVE- und PvP-Kämpfen in den Arenen. Die fantasievolle Atmosphäre zieht die Spieler in ihren Bann und zahlreiche Abenteuer halten sie in Atem. Die epische Geschichte um Fiesta Online lässt kaum Wünsche offen.

