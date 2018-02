GAMEVILs kündigt das mit Spannung erwartete Gothic-Fantasy-RPG Heir of Light für den 6. März an. In wenigen Tagen habt ihr die Möglichkeit, die von der Finsternis verschlungenen Welt mit Licht zu wecken. Ab sofort können Spieler aus aller Welt sich bis zum 5. März registrieren. Jeder Spieler, der sich bis zum 31. März in das Spiel einloggt, erhält zusätzliche Belohnungen wie exklusive Spielwährungen beim offiziellen Start.

Heir of Light- Eine Welt in Dunkelheit

Heir of Light basiert auf der Zusammenarbeit des Mobile-Games-Publisher GAMEVIL und den Entwicklern FUNFLOW. Gemeinsam haben sie bereits einen Erfolg mit Kritika: Die Weißen Ritter feiern können. Primär haben sie das Ziel infolge der Zusammenarbeit, ihr weltweites Ansehen auf ein neues Niveau zu heben. In Heir of Light werden Spieler eine beeindruckende Grafik und die ultimative Gaming-Erfahrung erleben. Die mysteriöse Welt wird mit einem ausgezeichneten Orchester-Soundtrack begleitet. Die Spieler werden in eine faszinierende und finstere Geschichte geführt.