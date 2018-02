Der neueste Gameplay-Trailer zum kommenden Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance ermöglicht weitere Einblicke in das Abenteuer des Protagonisten Heinrich. Erstmals bekommt ihr auch die deutsche Synchronisation zu hören.

Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für Playstation 4, Xbox One und PC.

Kingdom Come: Deliverance- Abenteuer im heiligen Römischen Reich

In Kingdom Come: Deliverance erlebt ihr den Rachefeldzug aus der Sicht des Protagonisten Heinrich. Als story-basiertes Open-World-RPG werdet ihr in Kingdom Come: Deliverance mit zahlreichen Kämpfen, spannenden Quests und schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Auch aus der optischen Sicht werdet ihr aufblühende Städte, Majestätige Burgen und weitreichende Wälder entdecken.

In unserer Gamescom-Vorschau zu Kingdom Come: Deliverance könnt ihr ebenfalls einen Einblick über das Spiel bekommen.

Den neuen Kingdom Come: Deliverance Gameplay-Trailer könnt ihr unter folgendem Link sehen:

Kingdom Come: Deliverance- Features

Die Entwickler versprechen den Spielern folgende Features: