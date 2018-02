Konami Digital Entertainment kündigt für den Zeitraum vom 16. bis 18.Februar eine weitere Beta von Metal Gear Survive an, in dem sowohl Konsolen, als auch PC-Spieler den Koop-Modus online spielen können. Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.

Metal Gear Survive- Teilnehmer der zweiten Beta erhalten Boni

Bis zu zwei Karten sind auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielbar. Weiterhin sollen im Zeitraum der Beta täglich neue Missionen zur Verfügung stehen.

Auch wenn ihr die erste Beta verpasst habt könnt ihr besondere In-Game Boni für die Vollversion des Spiels erhalten. Hierzu müsst ihr nur an der zweiten Beta teilnehmen. Bei der Boni handelt es sich um ein Fox Hound Namensschild, eine Metal Gear REX Kopfbedeckung und ein Bandana.

Metal Gear Survive- Das Überleben in der gefährlichen Welt

Metal Gear Survive schließt an der Handlung die Handlung von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes an. Nach dem Ende von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes findet ihr euch in einer gefährlichen Welt voller biologischen Bedrohungen und feindlichen Umgebungen wieder.Ihr musst überleben, während ihr eure Basis ausbaut und den Weg zurück nach Hause sucht. Nicht nur feindliche Kreaturen, sondern auch Hunger, Durst und andere Bedürfnisse müsst ihr überwinden werden, um zu überleben.