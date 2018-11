0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wie wäre es wohl, wenn Superheld ein gewöhnlicher Beruf wie jeder andere wäre. Etwas, für das man eine bestimmte Schule besuchen und Praktika bei gefeierten Helden machen könnte. Genau unter dieser Prämisse erschuf Kōhei Horikoshi seinen Erfolgsmanga My Hero Academia. Mit My Hero One’s Justice bekommt der Superheldenepos rund um Izuku Midoriya und das mächtige One For All jetzt sein eigenes Beat ‚em up und reiht sich damit bei ähnlich beliebten Mangas wie One Piece, Naruto oder Dragon Ball ein. Ob das Kampfsystem uns auch überzeugen konnte erfährt ihr in diesem Artikel.

Eines schon mal vorweg: Ich habe weder den Manga gelesen, noch den Anime geschaut. Klar könnte man jetzt fragen, ob ich dann der richtige bin, um My Hero One’s Justice zu testen. Hier geht es jedoch nicht darum, die Geschichte zu beurteilen, sondern das Spiel, also Ruhe auf den billigen Plätzen.

My Hero Academia verschlägt uns in eine Welt voller Superhelden und Superschurken. Während manche Menschen ohne besondere Fähigkeiten zur Welt kommen, verfügen andere über spezielle Kräfte, sogenannte Macken. Für eben diese Menschen gibt es spezielle Schulen, die aus Menschen mit besonderen Fähigkeiten Superhelden machen. Zu diesen Schulen zählt die Yūei High School unter der Leitung des berühmtesten Superhelden, All Might. Im Fokus des Mangas stehen Izuku Midoriya und seine Klassenkameraden. Diese stellen auch gleich einen Großteil des spielbaren Kaders in My Hero One’s Justice dar.

My Hero One’s Justice – Du hast doch ne Macke, Alter

In My Hero One’s Justice erlebt ihr im Schnelldurchlauf die Erlebnisse der Schüler Yūei High School. Allem voran natürlich die des Protagonisten Izuku Midoriya und seines Lehrers und Heldenvorbilds All Might. Die Story wird abwechselnd in Kämpfen und kurzen Zwischensequenzen erzählt. Letztere werden im Comic-Stripe, oder wohl eher Manga-Stripe Stil dargestellt. Die Kämpfe hingegen gestalten sich im 3D Beat ‚em up Format, ähnlich der Ultimate Ninja Storm Reihe von Genrekonkurrent Naruto.

Im Storymodus bekommt ihr einen fest vorgeschrieben Charakter vorgesetzt. In den anderen Spielmodi dürft ihr frei aus zwanzig spielbaren Charakteren wählen. Anders als bei vielen anderen Vertretern des Genres werden die Kämpfe im klassischen 1vs1-System ausgetragen. Die Kämpfe bestehen aus einer einzigen Runde. Zwar könnt ihr euch neben eurem gesteuerten Helden bis zu zwei Helfer wählen, die dann im Kampf auf Knopfdruck eine ihrer Macken einsetzen, ein Tag-Team-System gibt es aber nicht. Zudem verfügt euer Held nur über eine einzige Lebensleiste. Sinkt diese auf Null, habt ihr den Kampf verloren. All diese Faktoren sorgen dafür, dass sich die Kämpfe teils recht kurz gestalten. Tatsächlich habe ich mehrere Kämpfe bestreiten dürfen, die bereits nach kurzen 20 Sekunden entschieden waren.

Das Movement in My Hero One’s Justice bedient sich überwiegend an klassischen Beat ‚em up Elementen. Einfache Schlagkombinationen, Blocken, Packen und Spezialmoves machen einen Großteil eurer Bewegungen aus. Da es sich jedoch um ein 3D-Kampfspiel handelt, stehen euch natürlich auch noch Doppelsprünge, Sprints und Dashs zur Verfügung. Dadurch werden die Kämpfe spürbar beschleunigt und Kombos erleichtert.

Zudem sammelt ihr während Kämpfen durch das Austeilen oder Einstecken von Schaden Energie. Bis zu drei Ladungen könnt ihr auf diesem Weg sammeln. Mit jeder Ladung schaltet ihr einen besonders mächtigen Angriff, den sogenannten Plus Ultra, frei. Diese machen enormen Schaden und werden zudem mit besonderen Animationen belohnt. Schafft ihr es, in einem Kampf drei Ladungen zu sammeln und gleichzeitig die Einsatzleiste eurer Helfer auf Maximum zu bringen, könnt ihr die mächtigsten Angriffe im Spiel, die sogenannten Ex Plus Ultras einsetzen.

My Hero One’s Justice – Guck mal Mama, freihändig!

In My Hero One’s Justice habt ihr die Wahl zwischen zwei verschiedenen Kampfmodi. Dem normalen Modus oder dem manuellen Modus. Während ihr im manuellen Modus eure Kombos gezielt aneinanderreihen müsst, um möglichst viel Schaden zu verursachen und euren Gegnern keine Verschnaufpause zu gönnen, übernimmt im normalen Modus der Computer den Löwenanteil der Arbeit. Hier reicht es schon aus, die Schlagtaste zu spammen. Euer Charaktere wird dann automatisch seine Macken innerhalb von Kombos einsetzen. Timing oder Geschick ist hier nicht mehr nötig.

Schafft ihr es jedoch, den manuellen Modus zu meistern, seid ihr in den Kämpfen wesentlich flexibler, als im normalen Modus. Abgesehen davon fühlt sich der normale Modus ein wenig so an, als würde man Fahrrad mit Stützrädern fahren. Anfangs vielleicht hilfreich, auf Dauer jedoch etwas peinlich.

My Hero One’s Justice – Hasenohren oder doch lieber nen Katzenschwanz?

Einer der deutlichsten Hauptaugenmerke in My Hero One’s Justice ist Customization. Während ihr die Storymissionen abschließt, eine bestimmte Anzahl von Kämpfen mit Charakteren absolviert oder euch im Missionsmodus durch Gegnerwellen kämpft, schaltet ihr zahllose Anpassungsobjekte frei. Diese könnt ihr anschließend an euren Charakteren anbringen. Dabei schwankt die Auswahl irgendwo zwischen Hasenohren und Kopfhörern. Also von absurd zu realistisch.

Zudem schaltet ihr auf dem selben Weg auch Mottos und Titel frei, mit denen ihr euch für den Online-Modus schmücken und eure Erfolge mitteilen könnt. Insgesamt warten mehrere hundert Anpassungsobjekte darauf, von euch freigespielt zu werden.