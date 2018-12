2 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Weihnachten kommt immer näher und dementsprechend haben wir einige Gewinnspiele für euch vorbereitet, um euch das Warten zu versüßen. Den Startschuss gibt in diesem Fall Nintendo mit einigen Spielen für die Switch!

Nintendo – Ultimatives Gewinnspiel

Ihr braucht noch ein Geschenk für eure Liebsten oder wollt euch gerne selbst noch etwas gönnen? Mit etwas Glück könnt ihr eins der folgenden Nintendo Switch Spiele gewinnen:

– Super Smash Bros. Ultimate

– Dark Souls: Remastered

– Skyrim

Alles was ihr dafür tun müsst ist das Formular ausfüllen, was ihr hier findet.

Hier geht's zum Gewinnspiel.

Anbei findet ihr unsere Social Media Kanäle, wo wir zukünftig auch Gewinnspiele veröffentlichen und euch auf dem neuesten Stand halten:

– Spieletester.de Instagram

– ElToupet Instagram

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 20.12.2018 um 23:59 Uhr. Die Gewinner kontaktieren wir am folgenden Werktag per E-Mail. Der Gewinner hat drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.

Das Spieletester.de Team wünscht euch viel Erfolg!