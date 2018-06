Arkane Studios veröffentlicht mit Prey: Mooncrash eine großartige Erweiterung für ihren erfolgreichen Sci-Fi Shooter Prey. Wir haben uns das DLC für euch angeschaut. Unsere Eindrücke erfahrt ihr im folgenden Artikel.

Knapp ein Jahr ist es mittlerweile her, seit das französische Entwicklerteam Arkane Studios in Zusammenarbeit mit Bethesda ihren Erfolgstitel Prey (Den Artikel dazu findet ihr hier) auf den Markt brachten. Das in sich abgeschlossene Spiel bot neben einer großartigen Atmosphäre und einer gleichermaßen düsteren, wie spannenden Story jedoch nicht wirklich Ansatzpunkte für ein DLC. Dachte ich zumindest.

Mit Prey: Mooncrash stellt Arkane Studios einmal mehr ihr künstlerisches Können unter Beweis. Heraus kommt ein DLC, welches das gelungene Gameplay und die düstere Atmosphäre des Hauptspiels perfekt einfängt und dabei um neue spielerische Elemente ergänzt.

Prey: Mooncrash – Willkommen auf der Mondstation Pytheas

Anders als im Hauptspiel geht es in Prey: Mooncrash um die Geschehnisse auf der Mondstation Pytheas. Diese wurde, ähnlich wie die Talos 1, von den Typhon überrannt und vollständig lahmgelegt. Im Auftrag der KASMA Corp. seid ihr damit beauftragt, die Ereignisse zu erkunden und die Gründe für das Unglück an Licht zu bringen.

Doch wer jetzt vermutet, dass Prey: Mooncrash einfach das Hauptspiel mit einem anderen Charakter auf einer anderen Raumstation imitiert, der irrt sich gewaltig. Stattdessen erkundet ihr die Mondstation mittels Simulation. Diese bietet den Vorteil, dass sie sich jederzeit zurücksetzen lässt. Sterbt ihr also bei eurem Versuch, von der Mondstation zu entkommen, könnt ihr es dadurch einfach erneut versuchen. Jeder neue Versuch setzt die Mondstation jedoch auf den Ausgangszustand zurück. Gegner respawnen und Items werden resettet. Bei jedem neuen Versuch variieren die angetroffenen Gegner und die Fundorte der Items dabei jedoch etwas.

Prey: Mooncrash – Aller guten Dinge sind fünf

Um euren Vertrag mit der KASMA Corp. Zu erfüllen, müsst ihr bestimmte Herausforderungen in der Simulation erfüllt. Diese versetzt euch dafür in die Rolle von fünf verschiedenen Besatzungsmitgliedern der Pytheas. Zunächst steht euch jedoch nur der Volontär zur Verfügung. Erfüllt ihr bestimmte Bedingungen, schaltet ihr nach und nach die anderen vier spielbaren Charaktere frei.

Jeder Simulationsdurchlauf ist charakterübergreifend. Sammelt ihr also mit einem Charakter alle Items ein, findet ihr mit den anderen nur noch leere Leichen und Kisten vor. Ihr müsst also abwägen, welcher Charakter welche Waffen und Items nötiger hat, als andere. Zudem besitzt jeder Charakter bestimmte Fähigkeiten. So könnt ihr beispielsweise mit der Mechanikerin Gegenstände reparieren, um einem anderen Charakter die Flucht zu ermöglichen.

Während ihr euch auf der Mondstation bewegt, erhaltet ihr Simulationspunkte für diverse Aktionen, wie etwa das Töten eines Typhons oder das Auffinden eines Besatzungsmitgliedes der Pytheas. Mit den Simulationspunkten könnt ihr vor Beginn der Simulation Gegenstände, wie etwa Medikits oder Waffen für die Charaktere erwerben, um den nächsten Versuch etwas einfacher zu gestalten. Vorausgesetzt ihr habt zuvor die entsprechenden Blaupausen auf der Mondstation eingesammelt. Zudem behaltet ihr gefundene Anzugchips und ausgegebene Neuromods. Je öfter ihr die Simulation also betretet, desto einfacher wird sie.

Um von der Mondstation zu entkommen stehen euch fünf verschiedene Fluchtwege zur Verfügung. Habt ihr jedoch in einem Durchgang bereits einen oder mehrere Fluchtwege genutzt, stehen diese den übrigen Charakteren nicht mehr zur Verfügung. Zwar könnt ihr jede Fluchtmöglichkeit mit jedem Charakter wahrnehmen, jedoch verfügt jeder Charakter über eine bestimmte, vorgesehene Fluchtvariante. Erfüllt ihr diese, winken zusätzliche Simulationspunkte und ihr kommt der Erfüllung eures Vertrages einen Schritt näher. Erst wenn ihr es schafft, im selben Durchlauf mit allen fünf Charakteren zu fliehen, gilt die Simulation als erfolgreich absolviert.

Fazit

Prey: Mooncrash verbindet das gelungene Setting des Hauptspiels mit einem neuen, spannenden Gameplayaspekt. Die verschiedenen, spielbaren Charaktere sorgen für ausreichend Abwechslung. Durch die Möglichkeit, die Simulation zurückzusetzen, sowie die diversen Fluchtmöglichkeiten und die verschiedenen Fähigkeiten der spielbaren Charaktere, gestaltet sich jeder Versuch etwas anders und sorgt für die gewisse Langzeitmotivation. Alles in Allem hat mir die Erweiterung zu Prey sehr gut gefallen.