Saint Row IV Re-Elected (Nintendo Switch) Test

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

2013 feierte Saint Row IV sein Debüt und die Fortsetzung der Saint Row Reihe. Nun, sieben Jahre später, können auch Nintendo Switch-Besitzer in den Genuss dieses Bestsellers kommen. Ein aufpoliertes Image und einige Boni runden den Switch-Auftritt von Saint Row IV Re-Elected ab.

Saint Row IV Re-Elected – Die Gang

Wer von Saint Row bisher noch gar nichts gehört hat, hier eine kurze Zusammenfassung. Euer eigens kreierter Charakter wird von den Third Street Saints (einer berüchtigten Straßengang) gerettet und kämpft sich nach und nach durch die Geschichte und Ereignisse in der Stadt. Andere Gangs müsst ihr teilweise auf brutale Art und Weise ausschalten und vernichten. Schlussendlich kommen wir zu Saint Row IV wo ihr zum Präsidenten werdet und ausgestattet mit diversen Kräften, Waffen und sonstigen Fähigkeiten Aliens in die Flucht schlagen müsst. Wo wir zu Saint Row IV Re-Elected für die Nintendo Switch kommen.

Egal was ihr nachliegend lest, haltet euch bitte immer vor Augen, dass es sich hierbei um ein Spiel aus dem Jahr 2013 handelt und dementsprechend nicht mehr ganz zeitgemäß ist, gemessen an den heutigen Möglichkeiten und Engines. Dennoch ist man direkt von der ersten Minute auf der Switch gefesselt. Die Umsetzung erscheint sehr gut und läuft extrem flüssig auf der mobilen Konsole.

Saint Row IV Re-Elected – Grafischer Schliff für die Switch

Grafisch sieht Saint Row 4 Re-Elected fantastisch auf der Nintendo Switch aus. Keine pixelige Darstellung und kräftige Farben lassen das Spiel in neuem Glanz erscheinen. Gerade wenn ihr euch damit beschäftigt euren Charakter zu gestalten, erkennt man, dass die Entwickler nicht nur finanziell das Spiel weiterausschlachten möchten, sondern sich wirklich um die Nintendo-Spieler kümmern. Apropos Gestaltung des Charakters, hier habt ihr wirklich jede Menge Möglichkeiten die dauerhafte Gestalt eurer Figur anzupassen, von der Haarfarbe bis hin zu Accessoires sind euch keine Grenzen gesetzt. Außerdem werden die Dynamik und die Filmsequenzen sehr gut auf der Switch eingefangen.

Saint Row IV Re-Elected – Power ohne Ende

Wie bereits bei der PS4-Version könnt ihr entweder mit einem Raumschiff fliegen, oder mit dem Auto auf Alienjagd gehen. Aber nichts geht über eure Super-Power Fähigkeiten. Mächtige Sprünge oder unfassbare Boost-Sprints machen euren Spieler zu einem übermächtigen Kämpfer im Kampf zur Rettung der Erde. Diese Fähigkeiten könnt ihr aufwerten und werdet so mit voran streitender Geschichte zunehmend stärker und mächtiger. Zudem könnt ihr durch eine Vielzahl an Waffen euch auf die individuellen Situationen einstellen.