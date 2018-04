7 Scribblenauts Showdown 7.0 /10

















Pros Grundprinzip von Scribblenauts vorhanden…

Viele lustige Minispiele…

Worte helfen in Minispielen

Switch Funktionen sind einbezogen Cons Jedoch ist es eher ein Mario Party Ersatz

Sind jedoch sehr kurz

Kleine „Welten“ im Sandbox Modus

Wer zuerst den Namen Scribblenauts Showdown für die Nintendo Switch hört, wird sich wahrscheinlich etwas wie den alten Nintendo DS Teil vorstellen. Viele von euch haben zu dieser Zeit gefühlt tausende Worte eingetippt, um irgendwie weiter zu kommen. Doch dieses Mal wird ein etwas anderes Konzept verfolgt, obwohl das Grundprinzip noch vorhanden ist. Es heißt nämlich nicht umsonst Showdown, denn ihr sollt gegen andere Freunde spielen. Ob der Titel einen Showdown gegen Freunde wert ist, erfahrt ihr im folgenden Test.

Mario Party Ersatz?

Nachdem ich euch vorbereitet habe, dass dieses Scribblenauts nicht wie die Anderen ist, ist natürlich die Frage was euch erwartet. Das ist recht simpel, denn es gibt drei verschiedene Modi. Beim ersten handelt es sich um den Duell Modus. Dort könnt ihr euch mit der CPU oder einem ersten Freund duellieren. Dabei steht es euch überlassen, ob ihr euch mit Worteinsatz oder bei „schnellen“ Spielen duelliert, wo Worte nicht gebraucht werden. Witzig sind beide Modi, jedoch ist euch überlassen, was ihr interessanter findet. Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, ist natürlich auch ein Mix aus beidem verfügbar. In Duellen zwischen Schwert und Banane, Schüttelpartien in der Küche und mehr erwarten euch also rasante Minispiele.

Der nächste Modus den ihr spielen könnt, ist der Showdown! Das ist der Hauptmodus des Spiels ist und dabei erinnert es ein kleines bisschen an Mario Party. Hier könnt ihr mit bis zu drei weiteren Freunden zusammen zocken, im Gegensatz zum Rest des Spiels. Anstatt einen Würfel habt ihr zudem Karten, wodurch ihr euch voran bewegt. Dafür müsst ihr die Minispiele gewinnen die bunt gemixt werden.

Konsolenversion aufgewärmt

Wer bereits Scribblenauts Showdown auf der PS4 oder der Xbox One gespielt hat, der könnte vermuten, dass das Spiel nochmal aufgewärmt wird. Dem ist definitiv nicht so, denn das Spiel nutzt die Aspekte der Nintendo Switch und macht es somit zu einem Spaß.

Nichtsdestotrotz ist fraglich was der Hintergedanke bei dem Spiel ist. Die genannten Modi bringen zwar einen Spaßfaktor mit sich, bieten jedoch nicht das was wir aus großen Titeln wie Mario Party kennen. Es sind eher kleine, wobei auch witzige Minispiele, die einen nicht auf Dauer aufheitern. Das liegt zum Teil auch daran, dass alles extrem schnell und kurz ist.

Auf der anderen Seite hingegen gibt es noch einen dritten Modus, den Sandbox Modus, der wie die alten Teile sein soll. Zumindest könnt ihr hier in kleinen Welten Rätsel lösen, Sternis sammeln und euch damit neue Dinge freischalten. Ausgereift scheinen alle Modi an irgendeiner Stelle nicht zu sein, obwohl jeder von ihnen Spaß macht und deutlich mehr Potenzial besitzt, als schlussendlich genutzt wird.

Fazit

Scribblenauts Showdown ist ein knuffiges Spiel. Es ist schön Maxwell wiederzusehen, der in Minispielen versucht den Spielern auf eine neue Art ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Insgesamt soll es nicht heißen, dass das Spiel schlecht ist, auf keinen Fall. Es hat nur sein Potenzial bei weitem nicht gegriffen. Es wird versucht ein Partyspiel zu sein und dabei die Grundprinzipien zu behalten, was deutlich schwieriger erscheint, als einige vermutlich denken. Daher wäre es schön, wenn die Entwickler kommendes Mal entweder oder verfolgen. Spaß macht der Showdown trotzdem und dürfte einige Fans der Reihe erfreuen.