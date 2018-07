0.00 8 The Crew 2 8.0 /10

















Genug gewartet, nun ist The Crew 2 da. Wir waren bereits bei Ubisoft für euch, um frühzeitig einen ersten Blick auf dieses Spiel zu werfen. Das hat unsere Augen erstmal zum strahlen gebracht, denn wer mag es nicht mit einem Knopfdruck fliegen zu können? Hier im Test schauen wir uns das Spiel genauer an, mehr dazu erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

The Crew 2 – Die Qual der Wahl

Da hat sich in The Crew ordentlich etwas getan, denn ihr seid nicht nur auf der Straße unterwegs, sondern auch im Wasser und in der Luft. Ubisoft hat an der Stelle die Erfahrung, die der Spieler erleben soll deutlich erweitert. Dazu gleich mehr.

Das Thema neues Erlebnis trifft natürlich auch auf die Geschichte im Spiel zu. Eine richtige Story gibt es nämlich nicht. Ihr wollt gerne berühmt werden in allen möglichen Disziplinen. Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach sammelt Follower, da fühlt man sich doch ein bisschen wie ein Instagram Star. Je berühmter ihr werdet, desto mehr steht euch zur Verfügung. Neue Disziplinen, Rennen, Fahrzeuge usw. Das klingt im ersten Moment nicht schlecht, aber eine wirkliche Motivation ist es nicht. An der Stelle muss das Gameplay den Schwachpunkt ausgleichen.

Daran ist jedoch gedacht, denn es gibt insgesamt 14 verschiedene Disziplinen. Von Straßenrennen, Offroad, Motorrädern, Powerbooten und Stuntflügen ist an alles gedacht. On top sollen sogar mehr Optionen alle drei Monate hinzukommen. Das erinnert doch ein bisschen an Rainbow Six Siege, wo ein ähnliches Prinzip durchgeführt wird. Nur die Zeit zeigt an der Stelle, wie gut es auch hier funktioniert.

Ein weiterer netter Aspekt ist, dass der Season Pass euch nur einen Zeitvorteil verschafft. Das bedeutet, wenn ihr einen der neuen Wagen haben wollt, könnt ihr euch diesen im Spiel kaufen, nur halt ein bisschen später als Season Pass Besitzer.

The Crew 2 – Lebt euren Traum

In den USA angekommen dürft ihr euch frei bewegen und euren Traum leben berühmt zu werden. Ist zwar nicht ganz der American Dream, aber ein Ansatz. Im Gegensatz zum Vorgänger hat sich einiges geändert. Angefangen von der Grafik bis zum Gameplay gibt es ordentliche Unterschiede.

Grafisch lässt sich nun die „neue USA“ begutachten, denn um das Potenzial aller Fahrzeuge nutzen zu können wurden fast alle Orte neu gemacht. Somit wurde auch die Grafik gut poliert und es sieht alles besser aus als jemals zuvor.

Das Gameplay wurde auch komplett überarbeitet. Die Autos fühlen sich fahrtechnisch nicht mehr 100% arcademässig an, sondern bestehen nun aus einem Mix aus Realität und Arcade. Es braucht zwar bei manchen Disziplinen etwas Übung, aber bringt viel Spaß mit sich. Besonders bei den Flugzeugen und Booten ist es nochmal ein komplett neues Erlebnis, aber die Erfahrung müsst ihr für euch machen. Manche lieben es und manche bleiben doch lieber am Boden. Aber eins sei gesagt, denn mit einem Knopfdruck zu wechseln ist schon verdammt cool!

Auf der anderen Seite dagegen, gibt es auch Disziplinen, die nicht so gut gelungen sind. Darunter zählt das Driften und das Fliegen. Letzteres macht wirklich Spaß, aber wenn ihr den Stick mal kurz bewegt bei einem Looping gibt es dafür die Punkte nicht. Das kann nach einigen misslungenen Versuchen wirklich frustrierend werden.

The Crew 2 – Welcher Wagen wird es heute?

Vom Gameplay her hat Ubisoft für The Crew eine ordentliche Ladung an Inhalt in das Spiel reingepackt. Viele Disziplinen, Areale zum Erkunden, verschiedene kleine Rekorde und Nebenaufgaben. Doch wo es auch viel Auswahl gibt, ist bei den Wagen, Flugzeugen und Booten. Ob Ferrari, Ducati, Porsche oder doch kleiner Abarth, das entscheidet ganz ihr.

Beim Tuning hat sich an der Stelle nicht viel geändert. Nachdem ihr Disziplinen erledigt habt, erhaltet ihr für das entsprechende Fahrzeug Teile, um es zu tunen. Dieses könnt ihr danach auch im Editor mit euren selbsterstellten Logos verzieren und schlussendlich zur Schau stellen.

Der Foto-Modus bietet euch in der Luft, auf den Straßen und auf dem Wasser genug Möglichkeiten eurer Kreativität freien Raum zu lassen. Ob auf Satelliten, im Sprung oder klassisch auf einem Berg. Alternativ könnt ihr auch den Video Editor nutzen, um die letzten krassen Momente aufzunehmen. Bei beiden wäre ein etwas weiterer Zoom aus dem Bild nicht schlecht gewesen, aber vielleicht kommt da ja noch etwas.

Fazit:

Insgesamt hat Ubisoft einen riesen Sprung mit The Crew 2 gemacht. Sei es Fahrzeuge, Grafik, Gameplay oder sonst etwas. Selbst Spieler, die den ersten Teil komplett ausgelebt haben, dürften hier einen großartigen Start in ein neues Abenteuer erleben. Zwar ist an einigen Stellen noch nicht alles perfekt, jedoch bin ich mir sicher, dass da kontinuierlich auf die Community wie bei Rainbow Six Siege gehört wird, damit das bald der Fall sein wird. Ich bin da sehr optimistisch und freue mich auf baldige Updates!