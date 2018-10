The World Ends With You: Final Remix (Nintendo Switch) Test

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Elf Jahre ist es her, dass ich Nächte lang unter der Decke heimlich meinen Nintendo DS ausgepackt habe, um The World Ends With You zu spielen. Gerne habe ich damals die Kopfhörer eingesteckt und einfach die Zeit vergessen. Das soll sich mit The World Ends With You: Final Remix für die Nintendo Switch nicht geändert haben. Ob es auch andere Nintendo Nostalgiker überzeugen kann, erfahrt ihr im folgenden Test.

The World Ends With You: Final Remix – Nostalgietrip

Knapp ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Release kehrt der Titel wieder auf Nintendos Konsole zurück. Zwar gibt es für Smartphone Besitzer mit Android und iOS auch die Möglichkeit den namenhaften Titel zu spielen, doch das bringt nicht das alte Feeling wieder.

Dazu gehört schon eine Konsole, wie die Nintendo Switch. Es macht sich schnell bemerkbar, dass der Titel damals auf dem Nintendo DS bzw. für Smartphones mit Touchscreen konzipiert wurde. Denn auch ich habe eher die Konsole im Handheld-Modus in die Hand genommen, statt mit den Joy-Cons am Fernseher zu spielen. Der Pro Controller darf in diesem Fall ruhen. Für die einen ein Manko, für andere dagegen ein Nostalgietrip. In meinem Fall muss ich mich zum Glück nicht mehr unter Decke verstecken, falls ich doch mal bis 3 Uhr morgens zocke.

Kommen wir an dieser Stelle doch gleich zur Story, denn diese ist wirklich fesselt. Ihr dürft in die Haut von Neku Sakuraba schlüpfen, der sich nicht nur von anderen Menschen abkapselt, sondern auch noch gefangen in einem Spiel ist. Von seinem „Glück“ weiß es an der Stelle noch nicht, doch um aus der Nummer raus zu kommen, muss er sich auf das Spiel der Reaper einlassen.

The World Ends With You: Final Remix – Gefährliches Spiel

Um das Spiel zu bestehen müsst ihr über die Zeit weg Aufgaben erledigen und Pins sammeln. Diese geben euch unterschiedliche Fähigkeiten und Werte für den Kampf. Da es so viele davon gibt, könnt ihr euren Charakter so anpassen, wie es euch beliebt und euren ganz eigenen Kampfstil entwickeln. Dieser unterscheidet sich zwar von der Nintendo DS Version, doch macht es immer noch Spaß hin und her über den Bildschirm zu wischen, um seine Gegner platt zu machen.

Die neue Steuerung die alternativ auch per Joy-Con funktioniert, bietet schlussendlich auch neue Möglichkeiten. Im Gegensatz zu den anderen Versionen gibt es jetzt einen Koop-Modus, der sich mit zwei Joy-Cons spielen lässt. Währenddessen könnt ihr natürlich die Konsole in den Dock tun, wodurch die aufpolierte Grafik und die Musik erst richtig zur Geltung kommen. Das soll trotzdem nicht heißen, dass das Spiel im Handheld-Modus nicht mindestens genauso gut ist. Auch dort kann das Spiel glänzen, besonders als ich Kopfhörer aufgesetzt habe wie unser Hauptcharakter Neku.

Zwar ist das Gesamtpaket nach wie vor einfach spitze, doch manche werden wahrscheinlich an den Dialogen etwas zu meckern finden. Die kommen nämlich nicht gerade selten. Jedoch gehört das zu einer spannenden Story dazu.

Wir sind an dieser Stelle noch nicht ganz fertig. Denn The World Ends With You: Final Remix kommt nicht nur mit einem Koop-Modus, sondern besitzt auch ein extra Kapitel, was euch noch ein bisschen länger an die Konsole fesselt. Dafür müsst ihr jedoch das Spiel erstmal durchspielen!