Tiny Dragons – Match 3 – Gewinnspiel

Wir waren lange genug ruhig, was das Thema Gewinnspiele angeht. Doch jetzt sind wir mit Tiny Dragons – Match 3 zurück.

Tiny Dragons – Match 3 – Überall Drachen!

Es ist soweit, denn der Publisher GamesGroup hat nun das Match 3 Puzzle Game Tiny Dragons in Deutschland veröffentlicht. Nach erfolgreicher Beta-Phase ist der Story-basierte Free2Play-Titel nun für iOS- sowie Android-Endgeräte verfügbar.

In Tiny Dragons – Match 3 eilt ihr zur Hilfe, um dem weisen Mann Sang Po zu helfen. Zusammen versucht ihr die antike Drachenstadt zu ihrem alten Glanz zu führen. Dabei warten hunderte von Match 3 Leveln auf euch, in denen ihr natürlich auch mit Drachen in Berührung kommt.

Falls ihr Lust auf das Spiel bekommen habt, könnt ihr euch den Titel hier für euer Smartphone runterladen:

iOS: http://bit.ly/TinyDragonsMatch3

Android: http://bit.ly/TinyDragonsMatch3Android

Wer direkt zum Start einen kleinen Bonus haben möchte, kann gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Die Gewinner werden zufällig ausgewählt und zum 05.08.2019 kontaktiert.

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 4.08.2019 um 23:59 Uhr. Den Gewinner kontaktieren wir schnellstmöglich, nach der Frist. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.