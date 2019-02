Travis Strikes Again: No More Heroes Gewinnspiel

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Neues Jahr, neue Gewinnspiele! Diesmal haben wir das neue Travis Strikes Again: No More Heroes für die Nintendo Switch für euch.

Travis Strikes Again: No More Heroes – Heldenaufgabe

Um Travis Touchdown auf eure heimische Konsole zu bekommen, haben wir diesmal eine Aufgabe für euch. In der kommenden Woche haben drei unserer News ein Wanted-Poster, welches ihr unten seht. Jedes dieser News wird ein Codewort enthalten, welches ihr darin findet. Schreibt am Ende den Satz in das Formular und ihr habt eine Chance das Spiel zu gewinnen.

Loading… Loading…

Wir wünschen euch viel Spaß und natürlich viel Erfolg!

Hinweis:

Das Gewinnspiel startet ab sofort und endet am 11.02.2019 um 23:59 Uhr. Den Gewinner kontaktieren wir schnellstmöglich, nach der Frist. Der Gewinner hat danach drei Werktage Zeit sich zu melden, ansonsten losen wir einen neuen Gewinner aus. Der Preis lässt sich nicht tauschen oder übertragen. Alle gesammelten Daten werden nach dem Gewinnspiel gelöscht.