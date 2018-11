0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

War Thunder – das detailgetreue MMO-Kriegsspiel von Gaijin Entertainment, versetzt euch in das Szenario des 2. Weltkriegs. Klemmt euch in das Cockpit zahlreicher Bomber und Jagdflieger dieser historischen Epoche und startet als Kampfpiloten waghalsige Manöver gegen die feindlichen Fraktionen. Wählt aus, für welche Streitkraft Ihr den Himmel erstürmt: Deutschland, die UdSSR, USA, England oder Japan? Jedem Team stehen die landeseigenen Bomber und Jets zur Verfügung, die Ihr bei jedem Levelaufstieg mit neuen Waffen, besserer Panzerung und einer besseren Aerodynamik modifizieren könnt. Doch auch zu Wasser und zu Land geht es heiß her. Ruft eure Truppen an die Front, erstürmt viele tausende Quadratkilometer heiß umkämpftes Kriegsgebiet und schreibt Geschichte. Bereit zum Kampf?

Jetzt kostenlos spielen!

War Thunder – Detailgetreues MMO-Kriegsspiel

In War Thunder könnt ihr entweder als Fraktion oder im Alleingang den Kampf antreten. Die actiongeladene Flugsimulation ist besonders einsteigerfreundlich und ermöglicht durch einen ausgefeilten Steuerungsassistenten selbst laienhaften Himmelstürmern sofortigen Spielspaß. Eingefleischte Piloten finden hier das Non-Plus-Ultra der Flugsimulation. Durch eine große Auswahl an Steuerungsmöglichkeiten sind waghalsige Manöver und akrobatische Flugszenen möglich, die euch tief ins Kriegsgeschehen eintauchen lassen. Online-Luftkriegsführung par excellence nennt man das! Und wer sich nicht mit seinen Bombern in die Wolken traut, der kann seine Land- und Seeeinheiten auf den Plan rufen. Auch hier bieten sich viele Missionen für kampfeslustige Krieger an.

Das Online-Browsergame War Thunder stellt viele andere Online-Kriegsspiele geradezu in den Schatten. Eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, die riesige und flexible Bandbreite an Steuerungsmöglichkeiten und eine faszinierende dreidimensionale Plattform, auf der ihr authentische Schlachtfelder sowohl an Land, zu Wasser und vor allem in der Luft vorfindet, machen diese Action-Simulation zu einem wahren Leckerbissen für Wargame-Freunde. Mit jedem Levelaufstieg könnt ihr neue Geschütze, neue Flugzeuge und Panzerungen freischalten, die eure Einheit stärken und gegen feindliche Angriffe schützen. Eine Vielzahl an Missionen, sowohl für Einzelspieler als auch für Kooperationen mit anderen Spielern, halten die Spannung stets aufrecht.

Jetzt kostenlos spielen!