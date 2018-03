9 Yakuza 6: The Song of Life 9.0 /10

















Pros Beeindruckendes Kampfsystem

Hohe Spielmotivation durch das Sammeln von Erfahrungspunkten

Zahlreiche Nebenbeschäftigungen

Spektakuläre Animation- und Lichteffekte

Spannende Story Cons keine deutsche Sprachausgabe oder deutschen Untertitel

Framerate-Einbrüche auf der Playstation 4

Sehr lange Zwischensequenzen

Einige Dialoge sind nicht überspringbar

Fans der Yakuza-Reihe aufgepasst am 17. April 2018 ist Yakuza 6: The Song of Life auch außerhalb Japans im Handel erhältlich. Wenn ihr euch schon jetzt einen persönlichen Einblick in das Spiel verschaffen wollt, kann ich euch die verfügbare Demo ans Herz legen. Hier habt ihr die Möglichkeit die ersten Eindrücke zum letzten Teil in der Geschichte rundum Kazuma Kiryu zu sammeln. In der Vergangenheit hat SEGA zahlreiche Remastered-Versionen für die Playstation 4 auch hierzulande veröffentlicht. Dazu gehört beispielsweise das Prequel Yakuza Zero, welches wir im Januar 2017 unter die Lupe genommen haben. Auch Yakuza Kiwami hat in unserer Review einen positiven Eindruck gemacht. Als ein Fan der Reihe stellt sich daher nicht die Frage, ob auch der letzte Teil ein großen Erfolg feiern wird. Daher habe ich Yakuza 6 vor allem aus der Perspektive eines Neueinsteigers bewertet. Meine Eindrücke erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Yakuza 6: The Song of Life- Kazuma Kiryus Vergangenheit wird zum Problem

Falls ihr mit Yakuza 6: The Song of Life erstmals mit der Spielreihe in Berührung kommt müsst ihr euch keine Sorgen machen. Zu Beginn der Handlung werdet ihr ausreichend und ausführlich mit den Ereignissen aus der spannenden Geschichte des Actionspiels vertraut gemacht. Wenn ihr die früheren Teile bereits gespielt habt, stellt ihr nach nur wenigen Minuten fest, welche Zeit hinter Kazuma Kiryu liegt.

In Yakuza 5 musste Kazuma Kiryu drei Jahre im Gefängnis verbringen und hat sich für die Yakuza verbürgt. Er genoss in den früheren Teilen einen hohen Stellenwert bei der Yakuza. In diesem Teil macht sich nicht nur sein Alter bemerkbar, sondern auch seine geringen Machteinflüsse. Generell stellt ihr fest, dass er mit seiner Vergangenheit in der kriminellen Welt abschließen möchte. Schließlich hat er mit Haruto einen Enkel und seine Ziehtochter gehört auch nicht mehr zu den Popstars des Landes. Gemeinsam wollen sie nun endlich ein sorgenfreies Leben führen.

Anfangs werdet ihr auch mit zahlreichen Zwischensequenzen mit der weiterführenden Geschichte konfrontiert. Ihr befindet euch mit Kazuma Kiryu im Gefängnis, welcher bei seiner Entlassung eine schockierende Nachricht erhält. Ein „Unfal“l stellt die Welt von Kazuma Kiryu wieder einmal auf den Kopf. Seine Ziehtochter Haruka wird angefahren und liegt im Koma. Vom Täter und ihr fehlt jedoch gänzlich die Spur. Der Vater von Haruto ist auf mysteriöser Weise ebenfalls verschwunden. Sein einjähriger Enkel Haruto hat den „Unfall“ überlebt.

An dieser Stelle wird deutlich, dass Kazuma Kiryus Vergangenheit ihn scheinbar wieder eingeholt hat. Hier stellt Yakuza 6: The Song of Life die Gangsterwelt aus der Perspektive eines Menschen dar, welcher noch immer von seinen Taten aus der Vergangenheit heimgesucht wird. Der kriminelle Einfluss und die Taten von Kazuma Kiryu haben auch Jahre später einen großen Einfluss auf sein Leben. Aus diesem Grund kann ich aus der Perspektive eines Neueinsteigers nicht nur für Yakuza 6: The Song of Life lobende Worte finden. Die gesamte Spielreihe stellt die Machenschaften und den Einfluss der japanischen Mafia zufriedenstellend dar.

Yakuza 6: The Song of Life- Ihr seid ein Teil von Kazuma Kiryu

Während Ziehtochter Haruka spurlos verschwunden ist, müsst ihr eure Babysitter-Fähigkeiten unter Beweis stellen und euch um Enkel Haruto kümmern. Angekommen in Onomichi beginnt die Suche nach Haruka und den Drahtziehern ihres „Unfalls“. Wie in jedem Teil aus der Yakuza-Reihe nehmen die Straßenkämpfe eine zentrale Rolle im Spiel ein.

Im Verlaufe des Spiels erlernt ihr zahlreiche Kombos, die Prügelspiele wie Tekken 7 durchaus ebenbürtig sind. In den vergangenen Teilen haben die mit Animationseffekten dargestellten Finishing-Moves einen positiven Eindruck gemacht. Im Unterschied zu Yakuza Kiwami gestalteten sich die Kämpfe deutlich weniger anspruchsvoll. Wenn ihr als erfahrener Spieler der Yakuza-Reihe gefordert werden möchtet, solltet ihr den Schwierigkeitsgrad entsprechend anpassen.

Seid ihr in euren Kämpfen erfolgreich und in der Lage Quests zu erfüllen, könnt ihr mit den gewonnen Kampf- beziehungsweise Erfahrungspunkten, die Attribute von Kazuma Kiryu verbessern. Dabei handelt es sich nicht nur um zusätzliche Bonus-Fähigkeiten. Durch die Erfahrungspunkte ist es unter anderem möglich seine Ausdauer oder Angriffskraft zu erhöhen. Aber auch Skills, die nicht mit dem Kampfsystem zutun haben und in euren Nebenaktivitäten erst eine Rolle spielen, lassen sich verbessern. Dazu gehören zum Beispiel eure Intelligenz und euer Charme.

Über eine Liste könnt ihr euch mehr oder weniger einen Überblick über die Fähigkeiten und Skills verschaffen. Hier hätte ich mir eine bessere Übersichtlichkeit gewünscht. Dennoch zeigt sich das Kampfsystem inklusive der Upgrade-Möglichkeiten als motivierend.

Yakuza 6: The Song of Life- Abwechslungsreiches Meisterwerk

In der Yakuza-Reihe stehen die Kämpfe ohne den Einsatz von Schusswaffen im Vordergrund. Primär geht es darum den Gegner mit zahlreichen Schlägen und Tritten außer Gefecht zu setzen. Selbstverständlich könnt ihr auch Nahkampfwaffen, wie zum Beispiel einen Baseballschläger verwenden. Eure Gegner kommen jedoch oftmals mit Waffenausrüstungen daher.

Mein Favorit, um solche Gegner zu eliminieren ist der Zorn-Modus, in dem ihr die Kraft aus Kiryus Fähigkeiten zu Nutze machen könnt. Es lohnt sich daher die blauen Orbs, welche sich unterhalb eurer Lebensenergie befinden in Auge zu behalten und im richtigen Moment den Zorn-Modus zu aktivieren. Falls euch Yakuza 6: The Song of Life als Einsteiger zu viele Schwierigkeiten bereitet, kann ich euch beruhigen. Einerseits könnt ihr eure Gesundheit während eines Kampf mit Heilobjekten wiederherstellen. Andererseits greift euch das freie Speichersystem unter die Arme. Dadurch könnt ihr vor einer Mission euren Spielstand speichern und könnt im Todesfall wieder an jener Stelle beginnen.

In vergangenen Teilen war hierfür der Besuch von Speicherorten notwendig. Wie schon erwähnt habt ihr zahlreiche Skills und Fähigkeiten zur Auswahl, um Kazuma Kiryu in jeglicher Hinsicht zu verbessern. Um die Skills und Fähigkeiten freischalten zu können, benötigt ihr Erfahrungspunkte, die ihr nicht nur durch gewonnene Kämpfe erhalten könnt. Wenn ihr der Hungeranzeige von Kazuma Kiryu Beachtung schenkt, könnt ihr nicht nur seinen Hunger stillen, sondern erhöht gleichzeitig seine Regeneration.

Aus dieser Perspektive gestaltet sich Yakuza 6: The Song of Life als abwechslungsreiches Spiel. Ihr habt nicht nur die Gelegenheit eine spannende Story zu erleben, sondern auch zahlreiche Nebenquests und Minispiele auszuüben. All diese Elemente machen sich nicht nur im Spielspaß bemerkbar. Sie tragen auch zu einer enorm hohen Spielmotivation bei. Schließlich habt ihr durch die Nebenbeschäftigungen die Möglichkeit weitere Erfahrungspunkte zu sammeln.

Beispielsweise könnt ihr euch in Spielhallen mit Sega-Klassikern austoben oder eure Gesangkünste in der Karaokebar unter Beweis stellen. Die zahlreichen Aktivitäten machen Yakuza 6: The Song of Life zu einem abwechslungsreichen Spiel mit enormer Spielmotivation. Einen Überblick über eure Nebentätigkeit erhaltet ihr über Kiryus Smartphone. Darüber könnt ihr auch sämtliche Informationen verwalten. Selbstverständlich könnt ihr die Kamerafunktion für Selfies nutzen.

Yakuza 6: The Song of Life- Auf dem Stand der aktuellen Technik?

Yakuza 6: The Song of Life gefällt mir im Grafik-Vergleich zu den anderen Yakuza-Teilen ausgesprochen gut. Auf der Playstation 4 erhaltet ihr nur eine Auflösung von 900p. Nur Playstation 4 Pro-Besitzer kommen in den Genuss der Full HD Auflösung, wobei die Unterschiede aus der grafischen Sicht marginal sind. Viel größere Unterschiede zeigen sich bei der Bildwiederholrate. Bei der Playstation 4 sind vereinzelt Framerate-Einbrüche wahrzunehmen. Auf der Playstation 4 Pro konnte ich keine Framerate-Einbrüche feststellen.

Yakuza 6: The Song of Life wurde mit einer neuen Grafikengine ausgestattet. Dennoch sind an einigen Stellen ungenaue Texturen und Kantenflimmern zu sehen. Weitaus mehr Kritik erhält das Spiel von mir für die die Festlegung der Bildwiederholrate auf maximal 30 Frames pro Sekunde. Gerade bei einem Spiel wie Yakuza 6: The Song of Life sollte ein flüssigeres Gameplay gewährleistet werden.

Fazit

Meiner Meinung nach reiht sich Yakuza 6: The Song of Life ebenbürtig in die vergangenen Teile ein. Im Vergleich zum Prequel Yakuza 0 haben mir aus technischer Sicht einerseits die gelegentlichen Framerate-Einbrüche nicht gefallen. Auch die Festlegung der Bildwiederholrate auf 30 Frames pro Sekunde sind aus meiner Sicht ein Rückschritt. Ansonsten überzeugt Yakuza 6: The Song of Life mit einer spannenden Geschichte, die überaus interessant gestaltet worden ist. Die Spielwelt macht sich mit zahlreichen betretbaren Orten authentisch bemerkbar. Einen sehr großen Pluspunkt bekommt Yakuza 6: The Song of Life aufgrund des motivierenden Skill- und Fähigkeitensystems. Dieser trägt zu einer enorm hohen Spielmotivation bei, da man neben der Haupstory stetig das Ziel verfolgt seinen Charakter in jeglicher Hinsicht weiterzuentwickeln. Dieses Vorhaben wird durch die hohe Anzahl an Nebenbeschäftigungen verstärkt, die neben der Haupstory für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis sorgen.