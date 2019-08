1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Tauch in diesem innovativen Thriller für PS4 in eine gefährliche und kalte Welt ein und lenke mit deinen Entscheidungen den Handlungsverlauf. Du schlüpfst in die Rolle von Erica, einer jungen Frau, die von Albträumen über den Mord an ihrem Vater geplagt wird. Die traumatischen Erinnerungen aus ihrer Kindheit werden durch neue grausame Details geweckt und jetzt liegt es ganz an dir, herauszufinden, was damals geschehen ist.

Führe Erica mit dem Touchpad deines DUALSHOCK 4 Wireless-Controllers oder Touchscreen deines Mobilgeräts durch die Story und interagiere mit den verschiedenen Umgebungen.

Jede Entscheidung, die du dabei fällst, wirkt sich auf die Handlungsentwicklung des Spiels aus – so erwarten dich viele verschiedene spannende Möglichkeiten, wie die packende Geschichte enden kann.

