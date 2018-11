11-11: Memories Retold – Weltkriegs-Adventure erscheint heute

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das Story-basierte Spielerlebnis mit Setting im Ersten Weltkrieg, 11-11: Memories Retold, erscheint heute für PlayStation 4, Xbox One und PC.

11-11: Memories Retold – Erlebt den Ersten Weltkrieg aus neuer Perspektive

Es handelt sich um ein Spiel von Bandai Namco Entertainment Europe das man in Zusammenarbeit mit Aardman Studios und DigixArt entwickelt hat. Es erzählt die bewegenden Geschichten über das Leben auf beiden Seiten der Front vor 100 Jahren. Einerseits können Spieler die Sicht des jungen kanadischen Fotografen Harry erleben. Er schließt sich an den Abenteuern der Front am. Auf der anderen Seite erfahren Spieler das Schicksal des deutschen Technikers Kurt. Er ist auf der Suche nach seinem Sohn.

Die Welt wird durch einzigartigen, malerischen Stil zum Leben erweckt, der in Kombination mit den Synchronsprechern Elijah Wood und Sebastian Koch als Harry und Kurt sowie der Musik von Komponist Olivier Derivière, die SpielerInnen durch Momente des Friedens, aber auch der Verzweiflung geleitet.

„Dies ist ein sehr besonderes Spiel für einen sehr besonderen Moment. SpielerInnen müssen Entscheidungen treffen, von denen einige sehr überschaubare, andere jedoch große Konsequenzen haben. Dieses Spiel beschäftigt sich mit dem Leben während des Krieges, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch darüber hinaus“, sagt Yoan Fanise, Creative Director von 11-11: Memories Retold, DigixArt.

„Wir freuen uns, den SpielerInnen endlich die Möglichkeit zu geben, die Geschichten von Harry und Kurt an der Front des Ersten Weltkrieges zu erfahren“, sagt Hervé Hoerdt, VP Marketing und Digital, Bandai Namco Entertainment Europe. „Sowohl für uns bei Bandai Namco Entertainment Europe als auch für unsere Partner bei Aardman und DigixArt handelt es sich hier um eine Herzensangelegenheit. Dies entsteht durch unser Verlangen danach, enger mit den SpielerInnen in Europa in Verbindung zu treten und mitreißende, tiefgründige Erlebnisse zu schaffen, die relevante Geschichten erzählen – und dabei trotzdem unterhalten. Wir hoffen, dass SpielerInnen an diesem Spiel so viel Spaß beim Spielen haben werden, wie wir an der gemeinsamen Entwicklung dieses Projektes hatten.“

11-11: Memories Retold – Das Ziel Menschen emotional zu berühren

„Überzeugende Geschichten zu erzählen und Emotionen zu wecken, die letztendlich Menschen berühren, ist das Herz von alledem, was wir bei Aardman tun“, sagt Daniel Efergan, Creative Director of Digital at Aardman Animations. „Einfach gesagt ist 11-11: Memories Retold eine Geschichte über zwei ganz normale Menschen, die während des Ersten Weltkrieges in eine außergewöhnliche Situation geraten“.

SpielerInnen können mit dem Kauf des Charity-DLC die Wohltätigkeitsorganisation WarChild unterstützen. Der DLC erzählt mit Hilfe von Briefen, Bildern und Fotografien die Geschichte der zwei Kinder Jack und Eva – inspiriert von echten Geschichten, die von der Organisation unterstützt wurden.