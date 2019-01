0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

A Fisherman’s Tale ist ab sofort für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality verfügbar. Das Spiel versetzt uns in eine Welt, deren physikalische Gesetze komplett durcheinander geraten sind. Es gilt, aus einer Umgebung zu entkommen, in der immer größer und kleiner werdende Duplikate des Protagonisten ineinander geschachtelt sind und miteinander interagieren.

A Fisherman’s Tale – Surreales VR-Abenteuer ab sofort erhältlich

Wie ist das so, wenn man sich im Replikat einer rätselhaften, virtuellen Welt in Gefangenschaft befindet? A Fisherman’s Tale ist eine Reise, auf der sich die Spieler sowohl von außen, als auch von innen betrachten und in beiden Perspektiven nach Antworten suchen müssen.

In A Fisherman’s Tale erwarten den Spieler: