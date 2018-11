0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das VR-Puzzle-Adventure A Fisherman’s Tale erscheint im Januar 2019 für PlayStation VR, HTC Vive, Oculus Rift und Windows Mixed Reality.

A Fisherman’s Tale – VR-Puzzle-Adventure-Game

Basierend auf der mathematischen Grundlage der Rekursion hat Innerspace eine einzigartige Gameplay-Mechanik geschaffen, die in dieser Form nur in VR möglich ist. Im Prinzip handelt es sich bei A Fisherman’s Tale um einen Koop-Titel. Der Unterschied ist, dass man nicht mit anderen Spielern zusammenarbeitet, sondern mit verschiedenen Iterationen des eigenen Charakters. Der Spieler ist in der Lage, die eigene sonderbare Realität zu manipulieren. Damit kann er mehrdimensionale Rätsel lösen, welche die spannende Geschichte vorantreiben.

Was bedeutet es, in einer schwer zu fassenden, virtuellen Welt gefangen zu sein? Im Herzen ist A Fisherman’s Tale eine Geschichte, in der es darum geht, Illusionen zu durchbrechen und die Wahrheit zu finden. Vielleicht kann das Spiel dadurch sogar zur Selbstreflektion anregen?

Features: