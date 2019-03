0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Koei Temco Europe hat heute A.O.T. 2: Final Battle für den 5. Juli 2019 angekündigt. Der neueste Teil der Actionspiel-Reihe, die auf dem weltweit erfolgreichen Anime-Phänomen Attack on Titan basiert, erscheint inklusive erweiterter Kampagne und vielen neuen Features am 5. Juli 2019 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One im Handel.

A.O.T. 2: Final Battle – Neuester Teil der Actionspiel-Reihe angekündigt

Der neueste Teil der Actionspiel-Reihe erweitert die umfangreiche Kampagne aus A.O.T. 2 um die gesamte dritte Staffel des Animes, spielbar aus den Perspektiven ausgewählter Charaktere. Damit wird die Anzahl der spielbaren Helden auf über 40 erhöht. Zusätzlich zu den Inhalten der nun insgesamt drei Anime-Staffeln, fügen die Entwickler noch Original-Episoden hinzu, um die umfangreichste Attack-on-Titan-Erfahrung aller Zeiten zu erschaffen.

Der intensive Kampf gegen andere menschliche Kontrahenten, ausgeführt mit einzigartigen 3D-Manövern, – dank des Omni-Directional-Mobility-Gear -, ist nur einer der beiden neuen Spielmodi in A.O.T. 2: Final Battle. Darüber hinaus, wird der brandneue Wall-Reclamation-Modus die Spieler in seinen Bann ziehen. Hier wählen die Spieler die Mitglieder ihres Squads aus einer umfangreichen Auswahl an Attack-on-Titan-Charakteren aus und können sogar Teams zusammenstellen, die in der Anime-Vorlage nicht denkbar gewesen wären. Gemeinsam erobern die Spieler die Außengebiete der Spielwelt von den Titanen zurück. Der Thunder Spear, eine Waffe, die selbst gepanzerte Titanen niederreißen kann, kommt hier erstmals in einem A.O.T.-Videospiel zum Einsatz.