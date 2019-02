1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Focus Home Interactive hat einen neuen Trailer für A Plague Tale: Innocence veröffentlicht. Der Story-Trailer enthüllt erstmals die deutschen Sprecher des Spiels. Das düstere Abenteuer erscheint am 14. Mai 2019 für PlayStation 4 und Xbox One.

A Plague Tale: Innocence – Deutscher Story-Trailer veröffentlicht

Spieler treten ein in eine atemberaubende Welt des mittelalterlichen Frankreichs im Jahre 1349. Sie erleben die Zeit des Hundertjährigen Kriegs und wie die Pest das Land mehr und mehr verwüstet. Mitten in diesen Wirren lebt die Familie De Rune ein friedliches Leben. Weit weg vom Krieg leben sie hinter den schützenden Mauern ihres Schlosses und in den umliegenden Ländereien. Jedoch ist dieser Frieden nicht von langer Dauer. Amicia und ihr jüngerer Bruder Hugo werden von der Inquisition durch das, von der Krankheit verwüstete, Land gejagt. Auf der Reise müssen sie sich mit Fremden zusammenschließen und versuchen sich mit Feuer und Licht gegen die unerklärliche Rattenplage zu erwehren. Nur wenn diese Kinder lernen, dass ihre Schicksale unzertrennlich verbunden sind, werden sie die dunkelsten Tage der Geschichte, in ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben überstehen.