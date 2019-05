A Plague Tale: Innocence – Gameplay-Overview-Trailer veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Focus Home Interactive hat kurz vor dem Release noch mehr Informationen zum mit Spannung erwarteten Abenteuer A Plague Tale: Innocence veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 14. Mai 2019 für PlayStation 4 und Xbox One. Der Trailer gibt einen Einblick in die Welt von A Plague Tale und wie der Spieler mit den unterschiedlichen Herausforderungen umgehen kann. Der Spieler muss unter anderem den Kampf mit den Soldaten der Inquisition überstehen. Dabei muss er stets ein Auge auf seine Verbündeten haben.

Außerdem zeigt der Trailer, dass Amica nicht alleine ist. Ihr Bruder Hugo, jung und krank, ist ein wichtiger Verbündeter im Kampf ums Überleben. Andere Waisen – Diebe, Alchimisten und mehr – können Amica neue Fähigkeiten beibringen und sie mit neuen Werkzeugen unterstützen.