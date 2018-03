Electronic Arts Inc. hat heute in Zusammenarbeit mit Hazelight Studios A Way Out veröffentlicht. Das filmische, storybasierte Koop-Adventure ist weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und auf Origin für PC erhältlich. Ihr schlüpft in A Way Out in die Rolle von Leo und Vincent und müsst sowohl bei ihrer gewagten Flucht aus dem Gefängnis als auch danach zusammenarbeiten.

A Way Out- Das reine Koop-Spiel

A Way Out ist Teil des EA Originals-Programms, das aufstrebenden unabhängigen Entwicklungsstudios und deren Teams eine Plattform bietet, um Spielern überall auf der Welt innovative Spielerlebnisse zu bieten, wobei sämtliche Profite an das Studio gehen. Außerdem bieten EA Originals und Hazelight einen „Freunde-Pass“ an, der das Koop-Spielerlebnis einfacher macht als je zuvor. Wenn ihr A Way Out kauft, könnt ihr einen Freund einladen, der das gesamte Spiel kostenlos online gemeinsam mit euch erleben kann.

„Wir haben A Way Out als dynamische Erzählung entwickelt, die man am besten gemeinsam mit einem Freund auf der Couch erlebt. Da es ein reines Koop-Spiel ist, wollte ich, dass die Spieler es ohne Gimmicks oder hohe Kosten mit ihren Freunden erleben können, weshalb wir den Freunde-Pass anbieten“, so Josef Fares, Autor und Regisseur bei Hazelight. „Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass die Spieler gegenseitiges Vertrauen aufbauen, indem sie sich während des Spiels unterhalten und gemeinsame Entscheidungen treffen. Durch intensive Erlebnisse und bedeutsame Situationen im Spiel entwickelt sich die Beziehung sowohl zwischen den Charakteren als auch den Spielern weiter. Darüber hinaus gibt es in A Way Out keine sich wiederholenden Gameplay-Aktivitäten, was zu einem absolut einzigartigen, nie da gewesenen Spielerlebnis führt.“

Die Splitscreen-Story von A Way Out dreht sich um die Beziehung zwischen dem aufbrausenden, großspurigen Leo und dem ruhigen, coolen und beherrschten Vincent, deren unterschiedliche Persönlichkeiten die Art verändern, wie die Spieler sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gefängnismauern mit ihrer Umgebung interagieren. Angefangen bei dramatischen Schleichpassagen, Schlägereien und Schusswechseln bis hin zu gemeinsamen Angelerlebnissen und Minispielen bietet A Way Out eine emotionale, filmische Erfahrung voller actiongeladener Situationen und einem fesselnden Spielerlebnis.