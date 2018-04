Die dänischen Entwickler vom Entwicklerstudio Mighty Moth haben heute offiziell ihr erstes Spiel Above angekündigt. Anfang 2019 wird es für PC und Konsolen erscheinen. Der neu veröffentlichte Trailer gibt einen ersten Blick auf das Action Adventure in luftigen Höhen.

Above- Willkommen in einer überfluteten Welt

Ihr übernimmt in Above die Rolle einer jungen Pilotin, die sich auf eine gefährliche Reise in einer überfluteten Welt begibt. Hier dreht sich das gesamte Leben rund um vorzeitliche dunkle Mächte unter der Meeresoberfläche. Das Action Adventure führt euch von bescheidenen Anfängen in einem kleinen Fischerdorf. Dabei stößt ihr auf Auseinandersetzungen mit Luftpiraten und mörderischen Kult-Anhängern. Zudem erwartet euch auf der anderen Seite der Meeresoberfläche ein Geheimnis.

Die Welt voller Abenteuer öffnet sich euch, wenn ihr den Willen der wasserscheuen Dorfältesten am Anfang des Abenteuers trotzt und die umliegenden Gewässer erkundet. Gleichzeitig werdet ihr in den Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen sowie gigantischen See-Monstern verwickelt. Doch mit einigen Upgrades für treues Flugzeug und ein paar unverhofften Verbündeten gibt es keine Herausforderung, die zu groß für euch sein dürfte.