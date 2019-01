0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der Entwickler Sloclap und Devolver Digital haben den beliebten Online-Prügler Absolver auf Xbox One und via Xbox One Gamepass veröffentlicht.

Absolver – Ab sofort für die Xbox One erhältlich

Der Online-Prügler steckt die Spieler hinter die Maske eines sogenannten Prospects. Dieser hat ein heiliges Gelübde abgelegt und will sich den Absolvers anschließen, Dabei handelt es sich um einen Elitekorps von Kämpfern, die für die Aufrechterhaltung der Stabilität in der Welt eintreten. Die Prospects wählen einen Kampfstil, jeder mit seinen eigenen Spezialfähigkeiten. Sie stellen ihr eigenes, individuelles Kampfdeck zusammen. Sie haben die Möglichkeit ein persönliches Kampfsystem in intensiven Echtzeitkämpfen zu erstellen. Dabei kann man alleine, mit Freunden oder einem Mentor durch das Land ziehen – um zu kämpfen und von ihnen zu lernen, um ein besserer Krieger zu werden.