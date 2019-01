0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ace Combat 7: Skies Unknown ist ab heute für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die PC Version ist am 1. Februar via Steam verfügbar.

Ace Combat 7: Skies Unknown – Ein Spiel für angehende Piloten

Im emotionalen Kampagnenmodus tauchen die SpielerInnen in einen weltweiten Konflikt ein. In diesem Konflikt verschwimmen die Grenzen zwischen Recht und Unrecht. Spieler erleben packende Kämpfe über den Wolken.

Im Online-Mehrspielermodus können sich angehende PilotInnen in intensiven Jeder-gegen-Jeden-Deathmatches und im Team-Deathmatch-Modus messen.

PilotInnen stehen 28 Flugzeuge mit mehr als 100 Teilen und Waffen zur Verbesserung zur Verfügung. Ebenso können Spieler aus über 300 Embleme und Spitznamen zur Personalisierung ihrer Flugzeuge wählen.

PlayStation 4-SpielerInnen können, neben der klassischen Kampagne, exklusive Missionen mit der Sony PlayStation VR-Brille erleben.