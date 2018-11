Aces of the Luftwaffe Squadron: Nebelgeschwader – Ab sofort erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Aces of The Luftwaffe Squadron: Nebelgeschwader ist ab sofortim Handel erhältlich. Mit an Bord befindet sich eine vollwertige Erweiterung, die exakt dieselbe Menge an Inhalten bietet wie Aces of the Luftwaffe Squadron: 25 Neue Einsätze, sechs epische Boss-Kämpfe, vier unterschiedliche Piloten und einen lokalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler.

Aces of the Luftwaffe Squadron: Nebelgeschwader- Erlebt 25 neue Levels

AOTLS-N ist eine actiongeladene, komplett vertonte DLC-Kampagne. Erlebet 25 neue Levels, besiegt Welle um Welle von Gegnern, messt euch mit 6 brandneuen epischen Bossen und entwickelt jeden eurer einzigartigen Piloten eurer Staffel mit seinem eigenen Skill-Tree. Ihr müsst nicht alleine in den Krieg ziehen – erlebt die fesselnde Story-Kampagne gemeinsam mit bis zu drei Freunden im lokalen 4-Spieler-Koop-Modus.