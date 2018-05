Madmind Studios hat einen neuen Trailer für Agony veröffentlicht. Das mit Spannung erwartete Horror-Survival-Spiel Agony erscheint am 29. Mai für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Agony – Trailer gewährt neuen Einblick in die Story

Mit nahezu keiner Kenntnis über die Umgebung erwacht der Spieler als gequälte Seele in einem Albtraum, welcher von der Red Goddess beherrscht wird. Der Trailer gibt einen Einblick in die Story sowie den Hintergrund des Hauptcharakters und zeigt die dunkelste Seite des Gamings in 2018!

Der zunächst auf Kickstarter erfolgreich finanzierte Titel findet sich in unzähligen Top Horror Games 2018 wieder und wirft euch in die brutale Dystopie einer verdrehten Welt. Ihr seid in Höllenvisionen gefangen und müsst nicht nur das eigene Überleben sichern. Vielmehr müsst ihr das Rätsel hinter der mysteriösen Roten Göttin lüften, der Herrin über diesen Alptraum! Als Architektin dieses seelenfressenden Fegefeuers scheint sie die einzige Hoffnung zu sein. Gejagt von den Inkarnationen der schlimmsten Alpträume der Menschheit, könnt ihr Dämonen und andere arme Seelen übernehmen. Euer Ziel: Den Weg zurück ins Licht bewältigen.

Neben einem umfangreichen Story-Modus erwartet euch ein offenes Herausforderungssystem, das euch vor verschiedene Überlebensaufgaben stellt. Dadurch seid ihr immer auf der Jagd nach einem neuen Highscore.