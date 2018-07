Blindflug Studios haben Airheart angekündigt. Das Spiel erscheint am 24. Juli für PC und PlayStation 4. Xbox One und Nintendo Switch werden wenig später nachfolgen.

Airheart – Der Beginn einer magischen Reise

Airheart ist ein wunderschönes Diesel-Punk Abenteuer, in dem Spieler die junge Pilotin Amelia auf ihrer magischen Reise begleiten. Amelia lebt in der schwebenden Wolkenstadt Granaria. Amelia wünscht sich nichts mehr, als eines Tages das Ende des Himmels zu erreichen. Sie erhofft sich sich dort ein Paradies für sich und die Menschen von Granaria. Um zu überleben, muss sie sich in ihrem vollständig anpassbaren Flugzeug auf den Weg machen. Zudem muss sie Wolkenfische angeln und sich gegen Luftpiraten und andere Gefahren wehren.

Die Spieler können nach Belieben die farbenfrohe, vertikale Welt über Granaria erkunden. Gleichzeitig können sie immer höher aufsteigen und mit knackigen Twin-Stick-Kontrollen und einer Reihe an Fähigkeiten gegen Feinde wehren.

Außer der Action bietet Airheart ein ausgefeiltes Craftingsystem. Dies ermöglicht Spielern ihr Flugzeug vollständig und nach den eigenen Wünschen mit gefundenen Teilen und Materialien anzupassen. Mit über 40 unterschiedlichen Waffen und Bauteilen gibt es jede Menge Möglichkeiten, sich sein ideales Flugzeug zu erschaffen. Rohstoffe dafür können auch beim Angeln gefunden werden, aber wenn man es damit übertreibt, hat dies eventuell größere Auswirkungen auf Granarias Ökosystem, als es zunächst scheint…

Beherzt, klug und entschlossen – der Charakter von Amelia ist, ebenso wie das Spiel an sich, ein Tribut an die berühmte Autorin, Abenteurerin und Pilotin Amelia Earhart, an deren Geburtstag Airheart sein Debut feiert.

„Wir alle bei Blindflug sind positiv aufgeregt, Airheart mit der Welt teilen zu können und ich bin mir sicher, dass die Spielerinnen und Spieler Amelia und ihr farbenfrohes Spieluniversum lieben werden.“, so Moritz Zumbühl, CEO von Blindflug Studios. „Ein tiefgehendes Craftingsystem, spannendes Gameplay und eine Welt, die sich verändert, je nachdem wie gut oder schlecht man sie behandelt – Ich glaube, dass wir einen wunderschönen, mitreißenden Titel für alle Altersklassen geschaffen haben.“