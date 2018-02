Sandbox Interactive kündigt mit Lancelot das dritte große Post-Launch-Update für Albion Online an. Bereits am 12. März 2018 wird die Erweiterung für alle Spieler des Sandbox-MMORPGs verfügbar sein. Die Erweiterung umfasst neue Hellgates, Server-Performance-Optimierungen bei größeren Schlachten und ein neuartiges Fishing-System. Ferner bietet das Update einige Veränderungen für Gilden, wandernde Mobs, Luxusgüter und zahlreiche weitere Verbesserungen.

Einfach die Ruhe genießen und Angeln gehen in Albion Online

Albion Online ist ein beliebtes Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive. Angesiedelt ist es in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer. Die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der Spielwelt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen.

Nun bekommt Albion Online mit der Lancelot-Erweiterung einige neue Features. Hinzu kommen Verbesserungen weiterer Einzelheiten. Besonderen Spaß scheinen Sandbox Interactive hier am neuen Angel-Feature zu haben. Zumindest gibt es exklusiv für diesen netten Freizeit-Sport einen Trailer:

Die Gewässer von Albion öffnen sich für unerschrockene Abenteurer. Spieler können nun in den Flüssen, Seen und Meeren von Albion nach gewöhnlichen Fischen und versunkenen Schätze angeln. Dabei bieten unterschiedliche Settings verschiedene Fischarten. Der Fisch kann für die Zubereitung von Speisen verwendet oder verkauft werden. Analog zu anderen Ressourcen gibt es beim Fishing verschiedene Stufen. Die legendärsten Fänge können sogar als Trophäen zu Hause aufgehängt werden.

Lancelot-Update bringt zahllose Verbesserungen

Mit der Lancelot-Erweiterung erhalten auch Gildenmanager neue Tools. Diese sind nützlich für die Rollenverteilungen einzelner Gildenmitglieder, Tracken von Ressourcen und den Zugriff auf Items mehrerer Standorte. Durch die Zuweisung von Verantwortlichkeiten konzentrieren sich Gildenmitglieder weniger auf die Administration, sondern wieder mehr auf Spielaktionen wie Plünderung, Sammeln oder Schlachtvorbereitungen. Mittels neuer Tresore auf gildeneigenen Inseln und Territorien haben alle Gildenmitglieder einen vereinfachten Zugriff auf die geteilte Gildenwirtschaft.

Im Zuge der Entwicklung von Lancelot haben die Entwickler in der Vergangenheit zahlreiche Performance-Verbesserungen vorgestellt. Diese Optimierungen kommen zusammen mit dem Update. Sie bescheren Abenteurern weniger Lags und spürbare Performanceverbesserungen vor allem bei großen Schlachten.

Die zweite GvG-Season hält einigen Veränderungen bereit: Spieler können Rogue Mages in gegnerischen Gebieten platzieren, um Energie für die eigene Gilde zu stehlen. Energiesammelnde Magier spawnen langsamer während ihre Zahl zunimmt – hier warten höhere Belohnungen nach einem erfolgreichen Kampf. Sämtliche Energie kann direkt von Spielern auf dem Schlachtfeld beansprucht werden. Diese Änderungen bieten neue Anreize an GvG-Kämpfen teilzunehmen.

Das Lancelot-Update führt Artefakt-Rüstungen der Stufe 3 ein, die dem Träger immense Kraft verleiht. Items wie etwa der Rechtssprecherhelm und die Gespensterkapuze bieten sowohl Defensiv- als auch Offensivstrategien. Diese neuen Möglichkeiten stellen das Kampfgeschehen in Albion auf eine neue Stufe.

Mobs und Schätze in Albion

Mit der Erweiterung verbreiten sich die NPC-Fraktionen noch mehr in der Umgebung: Anstatt nur auf die Lager beschränkt zu bleiben, spawnen sie überall in der Welt. Diese umherwandernden Mobs können von Einzelspielern oder kleinen Gruppen überwältigt werden. Wer von den üblichen Pfaden abweicht, kann höhere Belohnungen erwarten.

Von Mobs können wir Relikte aus dem Altertum von Albion erbeuten. Luxusgüter verschiedener Kategorien sind überall zu finden, können jedoch nur auf dem Marktplatz in einer bestimmten Stadt verkauft werden. Es entstehen neue Handels- und Transportmöglichkeiten für Spieler, die an einem entfernten Ort günstig einkaufen und am Ziel dann verkaufen.

Lancelot beschert neue Hellgate-Typen für kleinere PvP-Kämpfe sowie ein neues Benennungssystem: Zusätzlich zu den grünen 2v2-Hellgates, gibt es für spontanes Full-Loot-PvP nun auchsolche mit den Regeln der roten und schwarzen Gebiete. Bei den Greater Hellgates existieren weiterhin gelbe, rote und schwarze Gebiete.

Mit “In den Klauen des Raben” erhalten die Spieler eine neue Tier-6-Gruppenexpedition. Darin gilt es, einen gefangengenommenen Agenten aus den Klauen von Morganas Anhängern zu befreien. Er könnte brisante Informationen verraten. Daneben gibt es ein neues Belagerungsgeschütz für Kriegsführung in der Open-World, Balancing-Änderungen, Bug-Fixes und unzählige kleinere Optimierungen.