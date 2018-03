Sandbox Interactive gibt bekannt, dass das Sandbox-MMORPG Albion Online in Kürze auch auf Steam für PC, Mac und Linux/Steam OS verfügbar sein wird. Die Entwickler wollen dort nicht nur neue Spieler erreichen, sondern folgen damit auch den Wünschen zahlreicher MMORPG-Fans, die auf das Erscheinen des Spiels auf der populären digitalen Distributionsplattform gewartet haben. Die Steam-Seite von Albion Online ist bereits unter folgendem Link verfügbar.

Albion Online- Neue Spieler sollen das Spiel lebendiger machen

„Albion Online hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt und insbesondere das kürzlich implementierte Content-Update „Lancelot“ wurde von unserer Community sehr positiv aufgenommen. Deshalb halten wir den richtigen Zeitpunkt für gekommen, das Spiel für ein größeres Publikum auf Steam zu öffnen.“, so Robin Henkys, Game Director von Sandbox Interactive. „Neue Spieler werden die Welt von Albion Online nicht nur lebendiger und bevölkerungsreicher machen, sondern auch positiven Einfluss auf das Wirtschaftssystem des Spiels haben und für mehr PVP-Matches und neue soziale Kontakte sorgen.“

Albion Online- Mittelalterliche Fantasywelt

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes it all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht.