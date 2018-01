Die Entwickler von Sandbox Interactive geben erste Details zu den kommenden Verbesserungen für Albion Online bekannt, die im nächsten großen Update enthalten sind.

Albion Online- Änderungen am Gilden-Interface

In einem neuen Entwicklervideo stellt UI-Designer Lino Claudius das neue Gilden-Interface vor. Die Verbesserungen erleichtern Gildenspielern das Leben. Das Ziel des Updates ist es vor allem, das Interface intuitiver zu machen, was einschließlich mit individueller Rechteverteilung und besserem Tracking einhergeht. Dadurch werden Gilden-Ressourcen effizienter zu- und verteilt. Auf der einen Seite wird der Verwaltungsaufwand reduziert und auf der anderen Seite wird mehr Zeit zum eigentlichen Spielen beschert.

Die drei wichtigsten Änderung laut Sandbox Interactive sind:

Frei konfigurierbare Gilden-Rollen

Container-Protokoll für Gilden-Truhen

Gemeinsame Gilden-Tresore

Albion Online- Mittelalterliche Fantasywelt

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes it all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht.