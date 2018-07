Der Spieleentwickler Lunar Great Wall Studios hat heute das erste Behind-the-Scenes-Video inklusive erster Gameplay-Szenen zu Another Sight veröffentlicht. Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Another Sight – Erste Gameplay-Szenen zum Adventurespiel

Es handelt sich um die emotionale Geschichte von Kit und Hodge, die mit Herz, Kultur und Charakter aufwartet. Als die neugierige Kit die Londoner U-Bahn während der Bauzeit 1899 erforschen will, stürzt plötzlich der Tunnel ein, in dem sich die mutige Teenagerin gerade aufhält. Als Kit wieder erwacht, ist sie plötzlich blind und hilflos in der Unterwelt von London gefangen. Doch dann begegnet sie dem mysteriösen Kater Hodge, die ihr treuer Begleiter auf einer Reise durch ein surreales Fantasy-Abenteuer wird, das von Neil Gaimans Neverwhere inspiriert wurde.

Kit und Hodge helfen sich fortan gegenseitig, das Unbekannte zu erforschen. Hodge fungiert fortan als Kits Augen und zeigt ihr auf ihrem Weg eine wunderschöne, einzigartige Welt voller faszinierender Rätsel. Im Laufe des Spiels entdeckt das ungleiche Paar eine geheime Gesellschaft der größten Erfinder und Künstler der Welt, wie Claude Monet, Nikola Tesla und andere kulturelle Ikonen.

Another Sight – Gameplay-Features