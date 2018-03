Der unabhängige Entwickler und Publisher Dotemu hat Another World für die Nintendo Switch für Ende April angekündigt. Another World, auch bekannt als Out of This World in Nordamerika und Outer World in Japan, debütierte 2012 sogar im renommierten MoMA in New York und gehörte damit zu den ersten 14 Spielen, die vom Museum ausgewählt wurden, weil sie Geschichte geschrieben haben. Es gilt als eines der wichtigsten Videospiele, die jemals erschaffen wurden und inspiriert zahlreiche Videospiele-Schöpfer von herausragenden Titeln wie Ico oder Metal Gear Solid.

Another World- bleibt dem Originalspiel treu

Dotemu hat für die Nintendo Switch-Version von Another World eng mit dem ursprünglichen Schöpfer und Industrievisionär Eric Chahi zusammengearbeitet und ist dabei stets dem ursprünglichen Gefühl des Spiels und seiner tiefen Sci-Fi-Universums-Einstellung treu geblieben. In einem neuen Video, das heute von Dotemu veröffentlicht wurde, beschreibt Chahi die Inspirationen, Prozesse und sogar aufkommende Zweifel, als das Originalspiel noch in der Entwicklung war. Außerdem veröffentlichte er originale Skizzen und Illustrationen, die mit der Erschaffung von Another World in Verbindung stehen.Er erklärt auch, was ihn zu dem Sci-Fi-Setting inspiriert hat.

Mit einer gleichermaßen fesselnden Kombination aus Story und Abenteuer könnt ihr in Echtzeit zwischen Original- und HD-Grafik hin- und herwechseln. Außerdem stehen euch drei Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Another World erzählt die bemerkenswerte Geschichte von Lester Knight Chaykin, einem jungen und begabten Physiker. Während der Arbeit an einem Experiment mit einem Teilchenbeschleuniger trifft ein Blitz sein Labor und verursacht eine unvorhergesehene Teilchenfusion. Die damit verbundene Explosion öffnet ein Loch von Raum und Zeit und teleportiert Lester zu einem unfruchtbaren, fremden Planeten. Ihr führt Lester nun durch eine Reihe von gefährlichen Umgebungen, kämpft gegen außerirdische Soldaten und wilde Kreaturen und löst einzigartige und kreative Rätsel, um zu überleben.