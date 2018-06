Der französische Entwickler und Publisher Dotemu hat in Zusammenarbeit mit den Entwicklern von The Digital Lounge heute den bahnbrechenden Plattform-Klassiker Another World, für Nintendo Switch angekündigt. Das Spiel erscheint am 25. Juni.

Another World – Für Nintendo Switch angekündigt

Das Spiel hat damals viele andere Spielemacher von hervorragenden Titeln wie Ico und Metal Gear Solid inspiriert. Dotemu arbeitet nun eng mit Eric Chahi, dem ursprünglichen Schöpfer von Another World zusammen. Hierdurch soll das Debüt des fesselnden Science-Fiction-Epos sichergestellt werden. Schließlich sollen die originalen Elemente auch in der Nintendo Switch ihren Platz finden.

Ihr erlebt die fesselnde Reise von Lester Knight Chaykin. Der junge jungen brillante Physiker wird in ein Loch gerissen, welche eine Verbindung von Raum und Zeit herstellt. Dieses Loch entstand als sein Experiment zu einer unbeabsichtigten Teilchenfusion führte. Die begleitende Explosion katapultiert Lester in eine fremde Welt, in der er tückische Schauplätze navigieren, bedrohliche Kreaturen besiegen und verwirrende Rätsel lösen muss, um zu überleben.