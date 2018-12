0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Für den kommenden Action-Blockbuster Anthem möchten Electronic Arts und BioWare zwei Demoversionen veröffentlichen. Fans, die das Spiel vorbestellen, sowie Mitglieder von EA Access und Origin Access erhalten am 25. Januar 2019 Zugang zur VIP-Demo.

Anthem – EA kündigt Termine der Demoversionen an

Am 1. Februar bekommen alle Spieler die Gelegenheit, in ihre Javelins zu steigen und ihre Kräfte zu entfesseln. Beide Demos werden auf PS4, Xbox One und Origin für PC erhältlich sein. VIP-Demo-Spieler stellen sich als erste Freelancer den Gefahren der Spielwelt. Zudem erhalten sie einen Ingame-Gegenstand, um ihren Pioniergeist zu feiern.

„Es wird Zeit, dass die Fans Zugang zu Anthem erhalten“, so Mike Gamble, Lead Producer für Anthem. „Wir hoffen sehr, ihnen gefällt das Fliegen und Kämpfen in der neuen Welt, an der unser Team so viele Jahre gearbeitet hat.“

Bei den Game Awards enthüllte BioWare einen neuen Trailer zu Anthem und lieferte den bisher umfassendsten Blick auf den Gegenspieler, den Monitor, und seine Absichten. Der Trailer zeigt auch einige der Gefahren, die im Kampf gegen die chaotischen Kräfte der Hymne der Schöpfung auf die Spieler warten.