Ab sofort können Spieler zum ersten Mal das Fliegen und Kämpfen in Anthem erleben. Die VIP-Demo ist ab sofort bis zum 27. Januar für alle Freelancer zugängig, die das Spiel vorbestellt haben oder EA Access- und Origin Access-Abonnenten sind. Endlich können Spieler ihren Javelin anlegen und die gefährliche, mysteriöse und sich stets verändernde Welt außerhalb der Mauern von Fort Tarsis erkunden. Dabei können sie das Spielerlebnis bereits jetzt teilen: Spieler der VIP-Demo erhalten Zugriff auf drei Demo-Codes, die sie an Freunde weitergeben können. Weitere Informationen dazu findet ihr auf folgender Seite.

Anthem – VIP-Demo ist ab sofort verfügbar

Die Demo startet mit einem Ranger-Javelin auf Level 10 und entsprechender Ausrüstung und Waffen. Als Freelancer habt ihr die Gelegenheit, Fort Tarsis zu erkunden. Außerdem könnnt ihr einige der wichtigsten Charaktere des Spiels kennenlernen, in die Geschichte eintauchen und Missionen annehmen. Spieler kämpfen sich entweder allein oder mit anderen durch ausgewählte Handlungsmissionen. Ebenso könnt ihr die Umgebung auf der Suche nach Materialien, Hintergrundwissen und Geheimnissen erkunden. Alle, die in der Demo nach einer zusätzlichen Herausforderung suchen, können sich mit drei weiteren Freelancern zusammenschließen und in einer feindlichen Festung ihre vereinten Kräfte entfesseln. Dieser Teil der Demo gibt einen Vorgeschmack auf besonders herausfordernde Spielinhalte.

Mit dem Start der öffentlichen Demo am Freitag, den 1. Februar auf Playstation 4, Xbox One und Origin für PC haben dann alle Spieler die Gelegenheit, die Welt von Anthem selbst zu erleben. Nach Informationen von Electronic Arts sollen auch VIP-Demo-Teilnehmer wieder vorbeischauen: Es könnte sich etwas Gefährliches am Horizont zusammenbrauen.

Anthem erscheint am 22. Februar auf Playstation 4, Xbox One und Origin für PC. Abonnenten von Origin Access Premier können das komplette Spiel sogar bereits ab dem 15. Februar spielen.