Der Indie-Publisher Klabater gibt die Veröffentlichung des Point-and-Click-Adventure Apocalipsis: Harry at the End of the World bekannt. Ab sofort könnt ihr das Spiel via Steam für den PC erwerben. Inspiriert von Dante Alighieris Göttlicher Komödie, der Ästhetik von Danse Macabre und Künstlern wie Albrecht Dürer, erweckt das apokalyptische Rätsel-Spiel Holzschnitte aus dem 15. und 16. Jahrhundert zum Leben und nimmt den Spieler auf eine Endzeitreise geprägt von okkultem Symbolismus, Alchemie und mittelalterlicher Philosophie. Passend zum Release wurde ein Launch-Trailer veröffentlicht.

Apocalipsis: Harry at the End of the World- Die zerbrochene Welt des jungen Harry

Ihr übernimmt die Rolle des jungen Harry zu der Zeit, in der er die Liebe seines Lebens verloren hat. Dies gleicht einer Apokalypse. Für ihn ist die Welt zusammengebrochen. Auf der Suche nach seiner großen Liebe muss er durch die Wüste, das Meer und dei Pestilenz überqueren. Diese finstere Reise endet in den feurigen Tiefen der Verdammnis. Auf seinem Weg begnet er Kreaturen und dunkle Orte. Dabei wird er auch von seinen eigenen Dämonen heimgesucht.

Apocalipsis: Harry at the End of the World- Atemberaubende Spielumgebung

Mehr als 24 faszinierende Schauplätze erwarten den Spieler in Apocalipsis: Harry at the End of the World, jeder davon mit Rätseln und Puzzeln versehen, hinter deren Lösungen sich versteckte Botschaften verbergen. „Unser Ziel war es, jeden Ort so außergewöhnlich zu machen, dass die Spieler noch lange nach dem Beenden des Spiels darüber nachdenken“, erklärt K​rzysiek​ G​rudzinski, Director bei Klabater. „Ich denke, das ist uns vor allem dadurch gelungen, dass die Geschichte auf zwei Arten erzählt wird: Einmal direkt durch die Erlebnisse des Spielers und zusätzlich auf symbolischem Wege durch die Orte und Geschöpfe, die ihm begegnen.“ Ob es dem Spieler gelingen wird, Harry auf den Pfad der Erlösung zu führen, hängt ganz von seiner Vorgehensweise ab.

Zusammen mit der atmosphärischen Erzählerstimme von Nergal, Sänger der Metal-Band Behemoth und einer Klavier-Interpretation ihrer Musik, soll Apocalipsis: Harry at the End of the World die perfekte Bühne für ein außergewöhnliches Abenteuer sein. Geprägt von Kummer, Erlösung und wortwörtlich dem Ende der Welt.