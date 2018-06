Trion Worlds hat die nächste Phase für die ArcheAge: Legends Return-Neustartserver enthüllt! In der Eroberungsphase erwarten euch eine Vielzahl neuer Verliese, Schlachtzüge und Upgrades. ArcheAge: Legends Return geht am 13. Juni in die Eroberungsphase.

ArcheAge: Legends Return – Nächste Phase der Neustartserver angekündigt

Spieler können sich in die Goldenen Ruinen wagen, um weitere Wohngebiete in Auroria zu beanspruchen. Ebenso können sie in neue tägliche Quests aufbrechen und Highlevel-Wesen begegnen, um sich ihren Weg zu Level 50 zu sichern.

Spieler können werden auf den Neustartservern eine neue Entdeckung machen. Die Schurken Meina und Glenn sind nach Auroria zurückgekehrt. Sie sind dabei Unschuldige zu ermorden, um selbst unsterblich zu werden. Als wäre das nicht genug, hat Jola die Verfluchte Exeloch eingenommen. Sie ruft Kräfte an, um die größte Bedrohung der Welt zu befreien: die Akasch. All diesen Gefahren kann man sich in der Form eines Schlachtzugs stellen. Können die Spieler den Norden retten, bevor es zu spät ist?

Zudem steht aufstrebenden Abenteurern der Serpentis-Schlachtzug zur Verfügung, ebenso wie das Meer der Versunkenen Liebe und die Wochenend-Version vom Meer der Versunkenen Liebe. Weitere Updates sind Änderungen am Traumring, der nun in eine epische Version entwickelt werden kann, die Einführung der T1-Wägen sowie das Farmschlepper-Upgrade.

Das im Frühling gestartete und von den Spielern großartig aufgenommene ArcheAge: Legends Return führt zwei neue Progressionsserver ein – Nui für Nordamerika und Ezi für Europa. Die Server bieten zum ersten Mal in der Geschichte von ArchAge Inhalte, die zu bestimmten Zeitpunkten freigeschaltet werden, niedrige Obergrenzen und Systeme vom ursprünglichen Start des Spiels. Weitere bedeutende Systeme wie Burgbelagerungen, Heldenwahlen und mehr entwickeln sich im Laufe der Zeit.

Eine Übersicht des Neustart-Progressionskalenders findet ihr unter folgendem Link.