ARK Park – Ab sofort für PlayStation VR im Handel

Das Multiplayer-Abenteuer ARK Park mit Dinosauriernin der virtuellen Realität ist ab sofort für PlayStation VR im Handel erhältlich.

ARK Park wurde von Grund auf als Virtual-Reality-Titel entwickelt. Es nutzt die Vorteile der Welt des Survial-Hits ARK: Survival Evolved aus dem Hause Studio Wildcard. Hierdurch möchten die Entwicklern den PlayStation VR-Besitzern ein atemberaubendes Erlebnis bieten. Aufbauend auf dem, von Spielern und Kritikern gefeierten ARK: Survival Evolved, nutzt ARK Park das Beste aus der riesigen prähistorischen Welt. Die Spielwelt ist gefüllt mit beeindruckenden Dinosauriern, mysteriösen Kreaturen und detaillierten Landschaften. Dazu zählen tropische Regenwälder, Grasland sowie Gebirgsbäche. Spieler, die ARK Park im Handel erwerben, können zudem auch die kostenlose Erweiterung „Pterosaur Hill“ genießen. Die Erweiterung führt die Spielgebiete Crystal Sky, Mountain Lake und Aviary ein.

ARK Park – Die Technologie

Die Entwickler haben für das Spiel eine hochmoderne VR-Technologie eingesetzt. Dadurch ermöglicht man es Spielern, die virtuelle Welt des Spiels, nicht nur mit visuellem sondern auch akustischem Feedback zu erleben. Das Spiel nutzt dafür nicht nur Ambisonics von Wwise, sondern auch die RealSpace 3D-Audio-Technologie von VisiSonics. So ist man in der Lage äußerst realistische Umgebungsgeräusche wiederzugeben, und das virtuelle Erlebnis an seine Grenzen zu bringen.

Beim Erschaffen der detaillierten virtuellen Umgebungen – einschließlich Bäumen, Vegetation, Felsen und Geländestrukturen – wurden reale Szenen genauestens erfasst. Basierend auf der Unreal Engine 4 ermöglicht es diese Mischung aus realistischen Bildern und 3D-Objekten, dass Spiel und Realität in der Wahrnehmung verschwimmen und einige der natürlichsten und raffiniertesten VR-Visualisierungen entstehen, die bisher möglich waren.

ARK Park – Erkundung des Parks

Neben den realistischen prähistorischen Umgebungen, bietet das Spiel ein unterhaltsames, interaktives Multiplayer-Abenteuer mit Expeditionen, Sammelaufgaben und Action. Spieler, die den ARK Park zum ersten Mal betreten, werden von dem Roboter Joey in die Lobby geführt, in der die vielen Gameplay-Elemente des Spiels vorgestellt werden – inklusive der Zucht und Zähmung von Dinosauriern. Ein unvorhergesehenes Ereignis bringt die Geschichte des Spiels in Fahrt und die Spieler müssen Joey vor wütenden Dinosauriern beschützen, damit er das Problem lösen kann.