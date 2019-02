0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat angekündigt, dass Assassin’s Creed III Remastered am 29. März auf PlayStation 4, Xbox One sowie Windows PC erscheint. Assassin’s Creed III Remastered kann man als Stand-Alone-Titel vorbestellen, im Einzelhandel nur auf PlayStation 4 und Xbox One. Zudem soll das Spiel als Teil des Assassin’s Creed Odyssey Season Pass erhältlich sein.

Assassin’s Creed III Remastered – Zurück zur amerikanischen Revolution

Die Remastered Edition bietet 4K und HDR auf PlayStation4 Pro, Xbox One X und Windows PC sowie Texturen mit höherer Auflösung.. Spieler können sich auf eine neue Grafik-Engine und zahlreiche andere grafische Verbesserungen freuen. Zudem haben die Entwickler Gameplay-Mechaniken sowie die generelle Ergonomie überarbeitet.

Assassin’s Creed III Remastered beinhaltet das vollständige Spiel, die Einzelspieler-Missionen Benedict Arnold und Versteckte Geheimnisse, die Tyrannei von König Washington und Assassin’s Creed III Liberation Remastered.

Auf diese Details können Spieler sich freuen: