Ubisoft gab im Rahmen der Electronic Entertainment Expo (E3) die Collector’s Editions zum kommenden Assassin’s Creed Odyssey bekannt. Das Spiel erscheint in der Patheoan Edition, der Spartan Edition und der Medusa Edition. Außerdem präsentierte Ubisoft eine neue Statue, zwei Figuren und eine von Assassin’s Creed Odyssey inspirierte Replik von Ubicollectibles.

Assassin’s Creed Odyssey – Collector’s Editions und Ubicollectibles vorbestellbar

Assassin’s Creed Odyssey ist ein Action-Rollenspiel, welches die Entscheidungen der Spieler in den Mittelpunkt der Spielerfahrung stellt. Ein neues interaktives Dialog-System ermöglicht es Spielern ihren eigenen Weg zu ebnen und damit auch ihre Umwelt, Charaktere und die Zukunft Griechenlands zu formen. Assassin’s Creed Odyssey führt den Spieler in eine Welt voller Mythen und Legenden. Im fünften Jahrhundert vor Christus tobt im alten Griechenland der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen. Von der eigenen spartanischen Familie zum Tode verurteilt, bricht der Spieler als Alexios oder Kassandra in ein episches Abenteuer auf. In seinem Verlangen, seiner mystischen Herkunft auf die Spur zu kommen, verwandelt sich der Spieler vom jungen Außenseiter zum legendären Helden.

Die Assassin’s Creed Odyssey Spartan Edition ist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und bietet folgende physische und digitale Inhalte:

Assassin’s Creed Odyssey-Hauptspiel inklusive Season Pass, welcher Spieler neue Handlungsstränge erkunden lässt, Zugriff auf das Digital Deluxe-Paket gewährt und die Zusatz-Mission Der blinde König beinhaltet.

Der Spartiatensprung-Figur (Größe: 39 cm) von Ubicollectibles.

Das Assassin’s Creed Odyssey-Steelbook.

Ein 64 Seiten starkes Artbook mit Konzeptzeichnungen und Designs der Künstler von Ubisoft Quebec.

Eine exklusive Lithographievon Hugo Puzzuoli, Artist des Ubisoft-Studios in Quebec.

Eine gedruckte Version der handgezeichneten Karte der Spielwelt.

Ein ausgewählter Spiel-Soundtrack.

Die Assassin’s Creed Odyssey Pantheon Edition ist exklusiv im Ubisoft Store erhältlich und wird alle physischen und digitalen Inhalte der Spartan Edition und zusätzlich Das Nemesis-Diorama mit zwei Figuren (Größe: 39 cm) enthalten.

Assassin’s Creed Odyssey-Hauptspiel

Die Zusatz-Mission Der blinde König, das Kronos-Paket, einen vorübergehenden XP-Boost und einen vorübergehenden Drachmen-Boost.

Die Gefallener Gorgone-Figur (Größe: 33 cm) von Ubicollectibles.

Ein 64 Seiten starkes Artbook mit Konzeptzeichnungen und Designs der Künstler von Ubisoft Quebec.

Eine gedruckte Version der handgemalten Karte der Spielwelt.

Einen ausgewählten Spiel-Soundtrack.

Darüber hinaus enthüllte Ubisoft das Kunstharz-Meistwerk Alexios Legendary von Ubicollectibles. Die Alexios Legendary Statuezeigt Alexios in Kampfhaltung auf dem Steinkopf der Medusa. Er trägt die Hero of Sparta-Montur und ist mit dem symbolträchtigen gebrochenen Speer des Leonidas bewaffnet. Die Alexios Legendary Statue ist auf 1.900 Stück limitiert und exklusiv im Ubisoft Store erhältlich.