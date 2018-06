Ubisoft kündigte heute auf der Electronic Entertainment Expo (E3) an, dass mit Assassin’s Creed Odyssey das neueste Spiel der Assassin’s Creed-Reihe erscheint. Weltweit wird das Spiel am 5. Oktober 2018 erhältlich sein und auf der Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erscheinen. Dazu besitzt Assassin’s Creed Odyssey auch neue, verbesserte Funktionen auf der Xbox One X und der Playstation 4 Pro.

Assassin’s Creed Odyssey – Ambitioniertes Action-Rollenspiel

Das Team von Ubisoft Quebec hat die letzten 3 Jahre genutzt, um am nächsten aufregenden Kapitel der Assassin’s Creed-Reihe zu arbeiten. Assassin’s Creed Odyssey entführt den Spieler in eine Welt voller Mythen und Legenden. Im fünften Jahrhundert vor Christus tobt im antiken Griechenland der Peloponnesische Krieg zwischen Sparta und Athen.

Von der eigenen Familie zum Tode verurteilt, bricht der Spieler als Alexios oder Kassandra zu einem epischen Abenteuer auf. Auf der Suche nach seiner mystischen Herkunft verwandelt er sich vom jungen Außenseiter in einen legendären Helden.

Assassin’s Creed Odyssey ist ein ambitioniertes Action-Rollenspiel, das die Entscheidungen der Spieler in den Mittelpunkt der Spielerfahrung stellt. Ein neues interaktives Dialog-System ermöglicht es Spielern, ihren eigenen Weg zu ebnen und so ihre Umwelt, die Charaktere und die Zukunft Griechenlands zu beeinflussen. Der Spieler erhält die Möglichkeit, Waffen und Ausrüstungsgegenstände anzupassen, neue Spezialfähigkeiten auszuwählen und zu meistern.

Damit wird er sich in epischen Schlachten zwischen Sparta und Athen wiederfinden, wo hunderte von Soldaten aufeinandertreffen. Die Rückkehr der Open-World-Seekämpfe erlaubt es dem Spieler, die offenen Meere zu erforschen, ihr Schiff anzupassen und ihre eigene Crew mit einzigartigen Fähigkeiten anzuheuern. Griechenland wird in seiner vollen Gänze erkundbar sein.

Auf der Reise von den makellosen Stränden zu lebhaften Städten, von den höchsten schneebedeckten Bergspitzen zu den Tiefen des ägäischen Meeres begegnet der Spieler berühmten antiken Figuren und Mythen, die ihre eigene Odyssee bestreiten.

Assassin’s Creed Odyssey – Sonder-Editionen vorgestellt

Außerdem kündigte Ubisoft heute die Digital Deluxe, Gold und Ultimate Edition sowie die physische Gold Edition von Assassin’s Creed Odyssey an.

In der Digital Deluxe Edition erhalten Spieler das Hauptspiel und das Deluxe-Paket. Dieses beinhaltet Ausrüstungspakete, Marinepakete, EP und Drachmen.

Die physische Gold Edition wird das Basisspiel und den Season Pass enthalten.

Die Digital Gold Edition wird dem Spieler neben dem Hauptspiel und dem Season Pass auch einen drei Tage früheren Zugriff auf das Spiel gewähren, bereits ab dem 2. Oktober.

Die Digitale Ultimate Edition wird das Hauptspiel, den Season-Pass und das Deluxe-Paket enthalten. Außerdem kann der Spieler bereits ab dem 2. Oktober mit dem Spiel beginnen.

Jeder Spieler, der Assassin’s Creed Odyssey vorbestellt, erhält mit Der blinde König eine weitere Mission. In dieser beweist ein mysteriöser Reisender nachdem seine Vergangenheit offengelegt wurde, dass er mehr ist, als er im ersten Augenblick zu sein scheint.