Assassin’s Creed Odyssey – Ubisoft veröffentlicht Dezember-Update

Ubisoft veröffentlichte heute ein neues Video zu Assassin’s Creed Odyssey, welches die neuen Inhalte preisgibt, die im Dezember für das Spiel erscheinen.

Assassin’s Creed Odyssey – Das Vermächtnis der ersten Klinge

Die erste Episode Gejagt des ersten Post-Launch-Handlungsstrangs: Das Vermächtnis der ersten Klinge erschien am 4. Dezember. Um Zugang zur ersten Episode zu erhalten, müssen die Spieler die Naxos-Quest aus Episode 7 der Hauptgeschichte abgeschlossen und mindestens Level 28 erreicht haben.

Dritte Episode der vergessenen Geschichten Griechenlands

Die dritte Episode der kostenlosen Inhalte von den vergessenen Geschichten Griechenlands namens Das Bild des Glaubens wird ebenfalls im Dezember erscheinen. Um die Mission zu starten, müssen Spieler mindestens Episode 5 erreicht haben und sich in der Region Elis befinden. Die erste Quest heißt „Die Vermessung des Menschen“ und ein minimales Level von 35 ist empfehlenswert.

Community Fotomodus-Wettbewerb

Nach all den Neuerungen für den Fotomodus, die Update 1.0.7. mit sich brachte, wird am 10. Dezember der erste Fotomodus-Wettbewerb für die Community starten. Um teilzunehmen, müssen die Spieler:

ihren Ubisoft-Account unter assassinscreed.com verbinden,

ein Foto aus der eigenen Galerie auswählen

und es im Bereich Fotomodus-Wettbewerb einreichen.

Neue Items

Spieler können eine Gang-Mitglieder-Crew aus Assassin’s Creed Syndicate für ihr Schiff auswählen.

Das Himmel-Paket, welches ein neues Ausrüstungsset, ein geisterhaftes Reittier sowie eine neue tödliche Waffe enthält. Das Paket wird wie gewohnt im Store und auch gleichzeitig am Oikos der Olympioniken erhältlich sein.



Neue Features

Sobald sie Stufe 50 erreicht haben, haben die Spieler Zugriff auf ein neues Menü, in dem sie gegen Fähigkeitenpunkte ihre Jäger-, Krieger- und Assassinen-Werte und Fähigkeiten verbessern können.

Neue wöchentliche Aufträge mit facettenreicheren Zielen.

Neue Schnellreisepunkte.

AC Rebellion

Das Odyssey-Event ist in Assassin’s Creed Rebellion verfügbar, einem Strategierollenspiel aus dem Assassin’s Creed-Universum, das kostenlos gespielt werden kann. In diesem Event werden Kassandra & Alexios in die Liste der legendären Charaktere aufgenommen.